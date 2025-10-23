Pamela Compagnucci svela un retroscena sull'ex fidanzato Federico Mastrostefano, l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne parla anche della sua nuova vita.

Federico Mastrostefano ha partecipato nel 2009 a Uomini e Donne nei panni di tronista e lasciò la trasmissione di Maria De Filippi insieme a Pamela Compagnucci. La loro relazione è stata caratterizzata da molti alti e bassi e dopo circa un anno giunse definitivamente al capolinea. Lui da qualche settimana è tornato nel noto dating show di Maria De Filippi, stavolta nei panni di cavaliere al Trono Over, con la speranza di ritrovare l’amore.

Federico Mastrostefano torna a Uomini e Donne, è già boom di segnalazioni/ Parla l'ex e non solo: è caos

L’ex tronista di Uomini e Donne ha raccontato di essere tornato single dopo moltissimo tempo e vorrebbe rimettersi in gioco per trovare la sua anima gemella. In studio ha catturato l’attenzione di alcune dame, ci sono stati degli avvicinamenti ma anche degli scontri. Intanto, la sua ex fidanzata storica Pamela Compagnucci nei giorni scorsi è stata ospite di Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo dove ha svelato interessanti rivelazioni. L’ex corteggiatrice ha fatto sapere di avere dei ricordi bellissimi del programma perché a differenza di molte altre persone lei si era innamorata davvero lì.

Federico Mastrostefano ha scritto a Pamela Compagnucci, lei tornerebbe a Uomini e Donne?

L’ex corteggiatrice ha fatto sapere di aver vissuto in trasmissione emozioni, sia positive che negative, che non dimenticherà mai. Lei pensa che rispetto al passato il programma sia molto cambiato e con ironia ha detto che Federico Mastrostefano pensa ancora di stare sul trono, ma deve capire che lo spazio non è tutto suo, a detta sua non ha mai dimenticato quella poltrona rossa. Riferendosi all’ex fidanzato ci ha tenuto a precisare che non è vero che sono amici perché dopo la rottura non lo sono mai stati, non l’ha chiamata nemmeno quando ha scoperto di avere un tumore al seno.

Pamela Compagnucci ha poi raccontato che Federico Mastrostefano le ha inviato un messaggio dieci giorni fa su Instagram dove le ha chiesto come sta. A Lorenzo Pugnaloni ha detto di non aver capito il senso di quel messaggio dal momento che non si sentivano da tantissimo tempo, si chiede infatti cosa voglia da lei. L’ex corteggiatrice si è limitata a rispondere che sta bene e la conversazione è finita, lui non le ha più scritto. Parlando del suo nuovo percorso a Uomini e Donne ha invece detto che continua a baciare tutte, a parer suo gioca con i sentimenti delle persone.

Pamela Compagnucci è da poco tornata single, dopo una relazione durata circa dodici anni. Tornerebbe a Uomini e Donne? A quanto domanda ha risposto dicendo che negli Over non andrebbe, però ha rivelato che le piaceva Armando Incarnato.