Uomini e Donne/ Pamela ed Enzo vanno via insieme, Gemma piange… (Trono Over)

E’ stata una registrazione ricca di colpi di scena quella del trono over di Uomini e Donne che ha decretato il lieto fine per Ida Platano e Riccardo Guarnieri che hanno lasciato insieme la trasmissione. Lieto fine che c’è stato anche per un’altra amatissima dama del dating show ovvero Pamela Barretta. Quest’ultima ha litigato con Enzo, il cavaliere che sta frequentando, perchè lo considera troppo gelosa. Pamela, inoltre, ha parlato di una segnalazione secondo la quale domenica scorsa Enzo era a Budapest con una bionda. Le parole di Pamela, come svela il Vicolo delle News, hanno fatto infuriare il cavaliere al punto che Maria De Filippi ha cercato di capire le sue reali intenzioni. Delusa da tutta la situazione e memore di quanto accaduto con Stefano Torrese, Pamela decide di salutare tutti e abbandonare la trasmissione. A sorpresa, però, riescono a trattenerla e va via con Enzo. Quanto durerà la storia? Ai posteri l’ardua sentenza.

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER: GEMMA PIANGE PER JEAN PIERRE

Lacrime amare per Gemma Galgani, decisa a tutti i costi a conquistare Jean Pierre. Dopo la scorsa puntata, la dama di Torino si è presentata da lui per donargli un enorme orso di peluche. In studio, però, stando alle anticipazioni del Vicolo delle News, Gemma ha scoperto che Jean Pierre ha lasciato il numero di telefono ad un’altra signora e che si è accordato per tornare a casa in macchina con un’altra dama. Delusa, Gemma decide di tenere per sè l’orso mentre Tina Cipollari propone di far fare il gioco dell’uva a Jean Pierre e alla dama con cui dovrebbe tornare a casa. Di fronte alle lacrime della Galgani, però, Tina cambia idea. Jean Pierre, poi, accusa Gemma di essere troppo possessiva aggiungendo di non gradire il suo atteggiamento e di essere pronto a chiudere definitivamente la conoscenza se Gemma non cambierà. Nonostante le dichiarazioni del cavaliere, la Galgani continua a piangere: avrà ricevuto il messaggio?

