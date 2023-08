Uomini e donne, Paola Ruocco e Daniele Lizzeri: “É successa una cosa bellissima”/ Il ritorno, dopo la rottura

Paola Ruocco e Daniele Lizzeri tornano al centro della cronaca rosa, per effetto di un ritorno di fiamma che segue alla loro rottura post-Uomini e donne. I due volti TV, ormai protagonisti usciti di scena da Uomini e donne, si conoscevano per la prima volta al trono over del dating-show di Maria De Filippi, dove avviavano una frequentazione intima, poi evoluta in un’inaspettata esclusiva di coppia. Nella volontà di coronare il sogno del fidanzamento, vivendo l’amore fuori dagli studi televisivi di Uomini e donne, Paola Ruocco e Daniele Lizzeri uscivano di scena dal format sui sentimenti come neo coppia di conoscenti intimi, per poi subire una crisi d’amore al rientro nella vita reale del quotidiano. La rottura tra gli ex Uomini e donne era stata annunciata in una recente intervista concessa a mezzo stampa dall’ex dama Paola Ruocco, ma intanto i diretti interessati rendono noto un clamoroso dietrofront. Ebbene sì, Paola Ruocco e Daniele Lizzeri sono tornati ufficialmente a formare una coppia fissa, dopo il trascorso a Uomini e donne.

A renderlo noto sono i diretti interessati, prendendo parte ad una diretta condivisa con il web su Instagram, di Fralof, in cui Paola Ruocco e Daniele Lizzeri annunciano al popolo del web il ritorno di fiamma.

La verità sulla rottura post-Uomini e donne

“È successa una cosa bellissima… Non ho fatto nulla di che, ho solo seguito il mio cuore e poi l’amore ha fatto il suo corso sostanzialmente”, fa sapere Daniele Lizzeri, incalzato sul conto della reunion con la dama che lo ha fatto capitolare a Uomini e donne. Un ritorno di fiamma che ha sorpreso la stessa Paola Ruocco, secondo cui alla base della reunion vi é un “grandissimo sentimento”. Un legame profondo che i due uscenti di Uomini e donne hanno riscoperto nel quotidiano, dopo l’inizio di una convivenza idilliaca avviata tra sentimento e lavoro condivisi in un rapporto a due, dove tutto sembrava troppo perfetto agli occhi della dama: “Avevo paura che più andavamo avanti e più ci facevamo male perché l’amore è troppo forte. Sembra strano questo discorso, è un po’ complicato, però anche io ho seguito la testa e poco il cuore”, afferma Paola, snocciolando cosí i motivi legati alla recente rottura.

