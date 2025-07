Disavventura per l'ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi durante il volo di ritorno in Italia da New York: polizia e passeggeri 'cacciati'

Disavventura a New York per Lorenzo Riccardi. Il noto ex tronista di Uomini e Donne ha affrontato momenti di preoccupazione durante il suo volo di ritorno dagli Stati Uniti d’America all’Italia, ed è stato proprio lui a raccontarlo poi su Instagram. Riccardi si trovava a New York per lavoro e stava poi per rientrare quando l’aereo, pronto al decollo, è stato bloccato e sul velivolo è poi arrivata la polizia.

“Entro in aereo, tutto a posto, ci prepariamo per decollare… siamo all’inizio della pista di decollo, motore a chiodo quando all’improvviso si ferma tutto.”, ha esordito Lorenzo, spiegando l’accaduto su Instagram. Quindi ha aggiunto: “Dicono che dei passeggeri devono scendere immediatamente, non si sa il motivo, e ci siamo poi trovati la polizia a bordo e hanno fatto scendere 5-6 passeggeri. Siamo ripartiti dopo due ore.”

Lorenzo Riccardi, problemi durante il volo di ritorno in Italia per l’ex tronista di Uomini e Donne

Sono state ore di disagio e di preoccupazione non solo per Lorenzo Riccardi, ma per tutti i passeggeri a bordo: “Quindi: polizia, tutti gli addetti ai lavori… siam dovuti tornare nei parcheggi e poi siamo decollati. Un delirio!”, ha concluso l’ex tronista di Uomini e Donne, che è poi riuscito a decollare e a rientrare in Italia, dove ad attenderlo c’era la sua famiglia. Lorenzo è infatti sposato con Claudia Dionigi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne che è poi stata la sua scelta nel programma. I due hanno avuto una figlia, Maria Vittoria, e adesso ne aspettano un secondo, come recentemente annunciato dalla coppia pubblicamente. Lorenzo ha infatti spiegato l’accaduto proprio al fianco di sua moglie, mostrandosi comunque tranquillo e felice di essere di nuovo con la sua famiglia.

