Lo scorso 15 aprile, Cecilia Zagarrigo, ex corteggiatrice di Uomini Donne, è diventata mamma per la seconda volta con la nascita della piccola Matilde. Dopo aver dato alla luce la primogenita Mia nel 2022, Cecilia e il suo compagno Moreno Casamassima hanno accolto l’arrivo della nuova arrivata, completando così la loro famiglia. Durante tutta la gravidanza, Cecilia ha condiviso ogni tappa di questo percorso sui social, dove aggiorna quotidianamente i suoi follower sulla sua vita. A tal proposito, nelle ultime ore, l’influencer ha pubblicato alcune storie che hanno preoccupato i suoi seguaci.

Nelle ultime ore, la piccola Matilde ha avuto alcuni problemi di salute che hanno reso necessario ricoverarla in ospedale. Dopo aver trascorso la notte accanto alla sua bambina, Cecilia ha raccontato i dettagli di quanto accaduto attraverso una serie di storie su Instagram. In particolare, l’influencer ha spiegato che la causa del ricovero è stata una bronchiolite, una patologia respiratoria che nei neonati può risultare particolarmente delicata. Infine, ha ammesso di non aver mai provato così tanta paura nella sua vita, aggiungendo di essere ancora molto preoccupata.

Cecilia Zagarrigo preoccupata per la figlia: lo sfogo dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

“Nel tardo pomeriggio Matilde non la vedevo molto bene, per questo abbiamo deciso di fare un giro in pronto soccorso. Ci hanno ricoverato per bronchiolite, non dico come sto. Per ora la situazione è sotto controllo, ma la paura che ho vissuto e che vivo tutt’ora è davvero tanta“, ha scritto Cecilia Zagarrigo nelle sue storie Instagram. Alcune ore dopo, ha poi aggiunto ulteriori dettagli: “Ieri sera hanno tolto l’ossigeno lasciato con un flusso d’aria per vedere la reazione di Matilde. Stamattina, invece, hanno staccato tutto, lasciandoci solo il saturimetro“.

Infine, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato di essere ancora molto scossa per la situazione, ma di sentirsi leggermente più sollevata grazie agli ultimi aggiornamenti positivi ricevuti dai medici. Cecilia ha anche condiviso alcuni video teneri della piccola Matilde, ripresa nella culla accanto a lei. Infine, l’influencer ha rassicurato i suoi seguaci, promettendo di tenerli aggiornati nei prossimi giorni. A questo punto, non resta che attendere per avere notizie sulla salute della bambina.