Uomini e donne/ Per Armando Incarnato la storia si ripete… (Trono Over)

Ci vorrà lunedì pomeriggio per ritrovare in studio i protagonisti di Uomini e donne ma, soprattutto, quelli del trono over che saranno di nuovo in onda con la risposta di Ida Platano a Riccardo Guanieri. Mentre sul web si parla già del suo sì e della notte che hanno passato insieme decisi a lasciare il programma insieme, la prossima settimana i fan dovranno prima fare i conti con i dubbi di lei che ha deciso di non dare subito retta alle promesse del pugliese. In tutto questo cosa ne sarà di Armando Incarnato? Il cavaliere ha avuto ancora una volta il compito di fare da cupido ai protagonisti del trono over visto che, proprio dopo una doppia uscita con lui, Ida è stata di nuovo colpita dalle parole e dalle intenzioni di Riccardo Guarnieri. La gelosia deve essere davvero una brutta bestia ma sta diventando nemica numero 1 di Armando Incarnato.

UOMINI E DONNE, ARMANDO INCARNATO ETERNO CUPIDO

Chi segue lo storico programma di Maria De Filippi sa bene che proprio Armando Incarnato è stato il cavaliere che ha rimesso insieme anche un’altra coppia di Uomini e donne ovvero quella formata da Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Dopo quello che è successo a Temptation Island vip, Ursula ha pensato bene di accettare la corte di Armando Incarnato e di uscire con lui e proprio questo ha risvegliato Sossio che è tornato alla carica riconquistando la sua dama con nuovi progetti e il desiderio di una vita insieme proprio quella che ha permesso loro di mettere al mondo la piccola Bianca. Anche Ida e Riccardo avranno la stessa fortuna oppure no? Quando riuscirà Armando a trovare la sua donna senza essere un cupido per gli altri?

