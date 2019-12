Uomini e Donne/ Per Cecilia Zagarrigo non c’è due senza… tre! (trono classico)

Cecilia Zagarrigo ci riprova… per la terza volta! Dopo l’esperienza da single dell’ultima edizione di Temptation Island Vip (avvicinandosi a Stefano Macchi, fidanzato di Anna Pettinelli), la ragazza ha deciso di tornare alla corte giovane di Uomini e Donne, per corteggiare Carlo Pietropoli. Le ultime registrazioni, ci parlano di una esterna molto “simbiotica” tra di loro, piena di coccole e intesa. Che questa volta sia quella giusta? Cecilia aveva debuttato in studio come corteggiatrice di Oscar Branzani, poi era stata chiamata da Luca Onestini. In entrambi i casi, non è riuscita a fare centro nel loro cuore e così, dopo una lunga pausa, ha deciso di riprovarci: “Ho tanta voglia di innamorarmi: nonostante sia arrivata a un punto della mia vita in cui ho un lavoro, mi stia per laureare, sia indipendente, vivo da sola, praticamente abbia tutto o quasi, mi rendo conto di non essere felice come vorrei. Sto bene, mi basto, ma avrei voglia di quell’amore travolgente che ormai da tempo non provo più. Ogni uomo che incontro mi fa capire quanta poca voglia di serietà ci sia in giro”.

Uomini e Donne, per Cecilia Zagarrigo non c’è due senza… tre!

Cecilia Zagarrigo continua affermando di credere molto in Uomini e Donne: “Lo guardo da quando sono piccola, e soprattutto attraversando un periodo piatto a livello sentimentale, mi sono detta: “Perché non Carlo?!””. La corteggiatrice ha le idee molto chiare sul tipo di legame che vorrebbe instaurare: “Qualcosa di vero, che mi faccia ricredere e cambi tutte le convinzioni che in questi anni mi sono creata sulla base del mio vissuto. Cerco quella persona che sappia andare oltre i muri che spesso tiro su per difesa, al di là della simpatia dietro cui si nascondono le mie fragilità. Desidero complicità”. Poi spiega anche per quale motivo ha scelto proprio Carlo Pietropoli: “Quando ho guardato Carlo, ho ascoltato il suo video di presentazione e ho visto che aveva lo sguardo da simpatica canaglia, mi sono detta: “Ok è lui! Perché non provarci: potrebbe piacermi, confermare le sensazioni che ho avuto attraverso uno schermo oppure no”. Carlo ride, scherza, ma ha anche uno sguardo che nasconde tanto altro. Se le cose non sono difficili non mi piacciono, quindi eccomi qua!”.

