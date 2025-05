A Uomini e Donne nascono amori veri che fuori dal programma possono portare a tappe importanti, come ad esempio il matrimonio. È successo, più volte, che una coppia innamoratasi all’interno della trasmissione decidesse di continuare il proprio percorso fuori, convolando infine a nozze. Questo è il caso non solamente del trono dei giovani, che cercano l’amore e magari la donna e l’uomo della propria vita, ma anche del trono over, dove c’è chi cerca compagnia per godersi la pensione ma anche chi, magari tra i più giovani, vuole trovare un compagno o una compagna per godersi gli anni più spensierati e consapevoli della propria vita, magari quando i figli sono già adulti e si ha più tempo libero. Insomma, questo è stato il caso di Angela Paone, che davanti alle telecamere ha conosciuto Antonio Stellacci.

I due hanno vissuto un amore intenso, scoccato fin da subito con un colpo di fulmine. Entrambi erano rimasti affascinati dall’altro, tanto da decidere in pochissimo tempo di lasciare il programma e di costruire qualcosa di più impegnativo fuori. Era arrivata, infatti, anche la proposta di matrimonio e dopo ancora le nozze. Tutto lasciava pensare che i due potessero vivere una lunga storia d’amore insieme: Angela, che ha 47 anni, sognava anche un figlio con Antonio, di quindici anni più grande di lei. Qualcosa, però, si è rotto e i due si sono lasciati, separandosi.

La verità della separazione tra Angela Paone e Antonio Stellacci dopo Uomini e Donne

Parlando a “Lollo Magazine”, Angela Paone ha raccontato cosa è successo davvero con Antonio Stellacci e perché si sia arrivati alla separazione dopo quasi quattro anni di matrimonio. “La storia con Antonio si è conclusa dopo un forte litigio. Le cose purtroppo non andavano bene da quasi un anno, ma avendo avuto la fortuna di esserci incontrati e soprattutto di provare un sentimento straordinario, abbiamo accettato tutte le nostre incomprensioni e varie problematiche” ha raccontato Angela, che pensava anche questa volta di superare la crisi. Eppure, nonostante Antonio continuasse a dedicarle parole d’amore, le ha fatto recapitare i documenti della separazione.