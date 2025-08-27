Uomini e Donne, perché Margherita Aiello e Mario Cusitore non ci sono nel Trono Over?/ Parla Lorenzo Pugnaloni: "Sono stati lasciati a casa"

Uomini e Donne, Margherita Aiello e Mario Cusitore assenti a sorpresa: colpo di scena

Manca poco al ritorno in onda di Uomini e Donne e proprio ieri, martedì 26 agosto 2025, si sono tenute le prime registrazioni della stagione in cui non sono mancati colpi di scena e risvolti spiazzanti. A cominciare dalle presentazioni dei primi due tronisti: Flavio Ubirti ex tentatore di Temptation Island 2025 e Cristiana Anania giovane palermitana, fino al parterre del Trono Over in cui oltre ad eterni ritorni come quello di Gemma Galgani ed Agnese Di Pasquale in molti hanno notato due assenza clamorose.

Stiamo parlando di Cusitore e Margherita, due storiche presenze nel parterre del Trono Over che tuttavia quest’anno non saranno in trasmissione, salvo sorprese dell’ultima ora. Cusitore dopo essere stato il corteggiatore di Ida Platano e stato anche un ‘cavaliere’ ed ha frequentato Morena Farfante e Margherita prima di andarsene travolto dalle segnalazioni. La Aiello, invece, nel dating show di Canale 5 aveva trovato l’amore con Dennis Bogoncelli ma la loro storia d’amore è naufragata dopo poco.

Perché Margherita Aiello e Mario Cusitore non ci sono? Parla l’esperto

Entrambi single ed entrambi grandi protagonisti delle scorse edizioni, in molti si sono chiesti perché Margherita e Mario non ci sono a Uomini e Donne e nelle scorse ore a questa domanda ha provato a dare una risposta l’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni. Attraverso la IS visibile alla fine dell’articolo ha spiegato che ‘petalo di fiore’ nomignolo che da mesi rivolge a Margherita è stata lasciata a casa perché ‘dopo tutto ciò che ha combinato quest’estate è il minimo’.

Il riferimento è alle segnalazioni e le polemiche scaturite dopo la fine della sua relazione con Dennis Bogoncelli, entrambi sono finiti nel mirino delle segnalazioni con l’accusa di aver ‘inscenato’ la coppia solo per visibilità. Mario, invece, di recente è stato beccato insieme a Lucia Ilardo, ex fidanzata di Temptation Island 2025, ma visto il silenzio di entrambi al momento si tratta solo di pure voci.