Uomini e donne, perché non é in onda il 27 febbraio?/ I funerali Ciao Maurizio

Uomini e donne non va in onda: Verissimo e Tg5 presentano i funerali, nello speciale TV Ciao Maurizio

Ben oltre la polemica web che contesta lo stop in TV di alcuni programmi storici di casa Mediaset, Uomini e donne slitta ancora a data da destinarsi, per dire “Ciao Maurizio”. Si tratta di uno speciale TV previsto in data 27 febbraio 2023 e a partire dalle 14:00 circa, che Verissimo presenta al pubblico del piccolo schermo in collaborazione con Tg5, per rivolgere un ultimo addio al compianto Maurizio Costanzo. L’ultimo saluto viene trasmesso a reti unificate Mediaset con la TV di Stato, Rai.

Entro le 14:10 va in onda su Canale 5 e in streaming su MediasetInfinity, quindi, é previsto lo speciale Verissimo con Silvia Toffanin (Verissimo in collaborazione con Tg5 presenta: Ciao Maurizio). E al contempo, su Rai 1 e in streaming su RaiPlay, ha il via la puntata di Oggi è un altro giorno, programma condotto da Serena Bortone a partire dalle 14.05, dedicata ai funerali del giornalista e conduttore tv, con i quali dalle ore 15.00 ci si collega in diretta.

Via social, intanto, si infiamma la polemica che vede i telespettatori dei programmi TV prodotti da Fascino (agenzia di produzione fondata tra i fondatori dal talento poliedrico Maurizio Costanzo e la consorte conduttrice Maria De Filippi) contestare la procrastinazione di Uomini e donne, Amici 22 e C’é posta per te. Trasmissioni condotte dalla moglie storica, rimasta oggi vedova, di Maurizio Costanzo.

Ciao Maurizio va in onda al posto di Uomini e donne e Amici 22 di Maria De Filippi

Nel rispetto del lutto della conduttrice TV e per dare spare agli omaggi nei funerali solenni a Maurizio Costanzo, tuttavia Ciao Maurizio raccoglie le immagini del tributo che si svolge presso la Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, a Roma. La cerimonia funebre é seguita in collegamento dalla Capitale dagli inviati Dario Maltese e Susanna Galeazzi, mentre in diretta negli studi di Milano vi sono Cesara Buonamici e Katia Ricciarelli.

Ciao Maurizio’ documenta minuto per minuto l’addio generale a Maurizio Costanzo, una figura di spicco e rappresentativa della Comunicazione made in Italy. La mente-icona Maurizio ha rivoluzionato la storia della TV nostrana, diventando l’indiscusso re del talk show. Il Maurizio Costanzo Show lo scorso ottobre 2022 chiudeva i battenti, celebrando il quarantennale dall’esordio in TV. Nel giorno dei suoi funerali, Ciao Maurizio va quindi in onda al posto delle trasmissioni prodotte e condotte da Maria De Filippi, Uomini e donne e Amici 22.

Nelle ore segnate dall’attesa dei funerali, suona incessante online l’interrogativo generale sulle cause legate al decesso dello storico volto tv. Stando a quanto ripreso dal sito Dagospia, sulle cause della morte del giornalista, si apprende che: «Il ricovero di Maurizio Costanzo presso la clinica Paideia di Roma è di almeno 12 giorni fa. L’operazione al colon per far fuori alcuni polipi era riuscita bene. Dopodiché il sistema immunitario di Costanzo ha iniziato a perdere giri e sono sopraggiunte varie infezioni, compresa una renale. Quindi sono spuntati problemi respiratori con finale di broncopolmonite».

