Uomini e donne, perché non va in onda il 22 dicembre 2022?/ Il ritorno nel 2023

Uomini e donne slitta a gennaio 2023: il motivo della mancata messa in onda

In data odierna 22 dicembre 2022, su Canale 5, non va in onda Uomini e donne, e i fedeli telespettatori delle vicende del trono over e il trono classico dovranno pazientare prima del ritorno in TV del dating show. In vista dello start delle vacanze imminenti, a partire dal Santo Natale 2022 fino all’Epifania 2023, passando per Capodanno, i volti over e tronisti di Uomini e donne si concedono una pausa dai riflettori della TV. Eccezionalmente, quindi, in data odierna su Canale 5 il consuetudinario slot TV in partenza dalle 14:45 circa prevede la trasmissione anticipata del daytime dell’altro format prodotto e condotto da Maria De Filippi, dedicato ai talenti di canto e ballo, ovvero Amici 22.

Biagio Di Maro, Uomini e Donne/ Due di picche da Paola: "Non cambio idea..."

Cosa va in onda in data 22 dicembre 2022, su Canale 5

A partire dalle 14:45 e per la durata di 26 minuti, quindi, il daytime di Amici 22 si prepara a intrattenere i telespettatori di Canale 5, per l’ultimo appuntamento TV nell’anno 2022 che sta per concludersi, prima del ritorno ordinario del talent nei palinsesti TV Mediaset, previsto per il 9 gennaio 2023. Data quest’ultima in cui Uomini e donne e Amici 22 torneranno a intrattenere nelle consuetudinarie fasce orarie. Il dating show a partire dalle 14:45 e il talent show a partire dalle 16:00.

Alessandro, chi è il nuovo cavaliere di Uomini e Donne/ Gemma entusiasta, ma...

Ma a cosa assisteranno i telespettatori di Canale 5, in data odierna? Oltre agli slot TV previsti per ‘Amici’ e il successivo daytime del ‘Grande Fratello Vip 7’, saranno trasmessi quattro episodi (dal 77 al numero 80) della soap opera, ‘Un altro domani‘.

Nel frattempo, per la quota talenti di Amici di Maria De Filippi, LDA rompe il silenzio social prima dell’atteso debutto al Festival di Sanremo 2023, dove il cantautore uscente di Amici 21 concorrerà con il brano sanremese Se poi domani. Il 19enne é l’unico cantante di Amici 21 di Maria De Filippi a conseguire la promozione al Festival di Sanremo.

Federico Dainese, Uomini e Donne/ Esterna con Vincenza, ma in studio Elena...













© RIPRODUZIONE RISERVATA