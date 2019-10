Uomini e donne/ Pietro tocca le tette a Rosa nelle stories e.. (Trono Classico)

Risveglio hot per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione che oggi, a differenza degli altri giorni, si sono risvegliati insieme, nello stesso lettone. La bella tronista di Uomini e donne ha pensato di dover condividere con il pubblico questo momento ma forse era stato meglio non averlo fatto visto che il marito non è riuscito a trattenersi. In particolare, proprio mentre la napoletana annunciava al mondo che suo marito era tornato a letto con lei e con il piccolo Dodo inquadrando prima quest’ultimo, ecco che Pietro ha allungato le mani prima per baciare la bella Rosa e poi per toccarle una terra e il tutto sotto lo sguardo attento di chi stava seguendo le storie. Anche Rosa si è accorta della casa e ha cercato di stringere un po’ le braccia per non far notare la mano ma ormai era troppo tardi. A quanto pare questi giorni di distanza hanno spinto Pietro a sentire la mancanza della sua amata e adesso i due recupereranno il tempo perduto, Dodo permettendo.

UOMINI E DONNE, ROSA E PIETRO, DUE DEI PERSONAGGI PIU’ AMATI

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione o li si odia o li si ama. I due sono usciti da Uomini e donne ormai tre anni fa e da allora non sono mancate accuse e critiche. I due sono comunque andati avanti sempre con la propria strada ritagliandosi un posto nell’affollato palco degli ex del programma e sbarcando nel salotto della d’Urso di cui spesso sono ospiti. A differenza dei loro colleghi, la coppia ha annunciato il matrimonio proprio nei programmi della conduttrice napoletana e lo stesso hanno fatto con la gravidanza e con il sesso del nascituro fino alla scorsa settimana quando hanno mostrato il loro bambino in tv per la prima volta. I loro fan sono tanti come sono molti anche quelli che li criticano, rimane il fatto che insieme formano una delle coppie più amate e longeve del programma. A quando il matrimonio?

