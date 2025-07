Morena massacrata sui social dopo Uomini e Donne: Francesco interviene furioso, difesa da cavaliere. Web diviso.

Morena e Francesco stanno ancora insieme dopo Uomini e Donne?

Dall’ultima edizione di Uomini e Donne, Morena Farfante è uscita mano nella mano con Francesco Relli e ancora oggi i due sembrano essere felici e contenti al contrario di quello che si possa pensare. Infatti, l’ex cavaliere l’ha difesa di fronte a tutti dalle critiche degli haters che l’hanno attaccata per via del suo aspetto fisico. Loro due rimangono comunque gli unici ad aver resistito alla messa alla prova dopo il dating show di Maria De Filippi.

Ad esempio, nelle ultime settimane non si parla d’altro che della probabile rottura tra Barbara De Santi e Ruggiero, ma anche di Gloria e Guido e Margherita e Dennis. Le coppie non sono durate molto dopo essere uscite da Uomini e Donne, ma ci sorprende Morena Farfante che con Francesco Relli è riuscita a portare avanti una bellissima relazione fatta di protezione da parte dell’ex cavaliere. Ancora oggi si sono mostrati felici e contenti, soprattutto dopo che hanno iniziato a vivere i loro primi momenti da veri e propri fidanzati mettendo in piedi una convivenza di prova. Eppure, Morena continua a venire attaccata dai social dopo alcuni ritocchini al viso.

Morena e Francesco vanno a convivere? “Di lei non cambierei nulla“

“È bellissima così“, ha detto Francesco Relli. Il fidanzato di Morena Farfante: “A me piace com’è, e non cambierei nulla di lei“. Il cavaliere ha difeso la donna dopo l’ondata di commenti negativi di chi proprio non accetta che la dama si sia fatta qualche ritocchino sul viso. “Non ero sicuro di trovare l’amore, ma ci ho provato e oggi sono felice”, ha detto Francesco, felicissimo di stare con Morena e costruire una relazione sana fatta di autenticità.