Secondo le anticipazioni del daiting show di Maria De Filippi, la storica dama sarà già tra le protagoniste dei prossimi appuntamenti

Uomini e Donne tornerà in onda a partire da lunedì 22 settembre, ma le registrazioni sono già iniziate e grazie alle anticipazioni – riportate da Lorenzo Pugnaloni – è possibile conoscere alcuni spoiler. A quanto pare Gemma sarà fin da subito protagonista di uno degli appuntamenti, parlando dei sentimenti che proverebbe nei confronti di un cavaliere.

Ma, secondo le anticipazioni, in poco tempo pare che sia accaduto davvero di tutto. Ci sarebbe stata una notte di intimità tra due protagonisti del programma, un litigio molto acceso in studio e chi più ne ha più ne metta. Il programma di Maria De Filippi, a quanto pare, anche quest’anno si prepara a fare scintille e i telespettatori non vedono l’ora di guardare cosa è accaduto ai protagonisti dell’amato daiting show.

Anticipazioni Uomini e Donne, cosa accadrà nelle prime puntate di settembre

Secondo le anticipazioni riportate dall’esperto di Uomini e Donne, pare proprio che l’atmosfera in studio sarà molto calda a partire dai primi appuntamenti. Protagonista come sempre sarà Gemma che deciderà di mettere fine alla frequentazione con Antonio dopo solo un’uscita con lui. La dama deciderà di concentrare tutte le sue energie su un’alta conoscenza, quella con Mario.

La Galgani, con il solito entusiasmo che la contraddistingue, parlerà già di sentimenti, facendo molti complimenti al cavaliere, che pare averle rubato il cuore. Non sarà solo lei la protagonista delle prime puntate di Uomini e Donne, Cinzia scatenerà un’accesa polemica poiché non avrebbe raccontato alla redazione che, nel corso dell’estate, avrebbe avuto un momento di intimità con Sebastiano. Secondo le anticipazioni, infatti, il cavaliere deciderà di raccontare tutto, spiegando di aver ricevuto un messaggio da parte della dama, che poi gli avrebbe detto di essersi sbagliata.

Dopo quel contatto si sarebbero incontrati e avrebbero trascorso la notte assieme. L’omissione di Cinzia scatenerà le dure reazioni di Tina Cipollari e Gianni Sperti, che la attaccheranno duramente per non essere stata corretta nei confronti della redazione. Nelle prime puntate di Uomini e Donne, poi, vedremo Guido che confesserà in studio di essere ancora innamorato di Gloria, che intanto racconterà di essere uscita con un nuovo cavaliere. Il suo ex, nonostante ha deciso di ribadirle i suoi sentimenti, alla fine chiederà il numero di telefono ad Agnese, dimostrando che forse vuole voltare pagina.

Secondo le anticipazioni di Uomini e Donne, dunque, le varie dinamiche entreranno subito nel vivo e fin da subito i telespettatori non si annoieranno. E’ possibile, poi, che nel corso delle registrazioni vedremo come ospiti le varie coppie che si sono fermate prima e durante l’estate. Tanti protagonisti del trono over, ma anche di quello classico, non hanno perso occasione di aggiornare i fan sulla loro “situazione sentimentale”.