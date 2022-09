Uomini e donne, primo bacio per Federico Nicotera/ Fine del trono per l’ex di Sophie Codegoni?

Uomini e donne, Federico Nicotera volta pagina dopo Sophie Codegoni?

C’é grande attesa generale per la messa in onda dei nuovi appuntamenti TV di Uomini e donne, le cui anticipazioni TV relative alle nuove registrazioni del 23 settembre 2022 vedono Federico Nicotera giungere al primo bacio, che potrebbe compromettere il trono classico di lui. Il neo tronista dagli occhi di ghiaccio, ingegnere aeronautico e originario di Roma ha registrato una vera e propria esterna al bacio, culminata con un emozionante bacio, insieme alla corteggiatrice che tra le altre più lo ha colpito, si tratta di una giovane di nome Noemi. I due conoscenti della compagine del trono classico di Uomini e donne, quindi, non intendono più nascondere l’attrazione fisica che nutrono l’una nei riguardi dell’altra, e il nuovo bacio a Uomini e donne potrebbe compromettere la durata del trono classico di Federico Nicotera, dal momento che il resto delle corteggiatrici del giovane che non siano la ragazza della fortunata esterna potrebbero restare turbate al pensiero che Noemi sia la possibile scelta preannunciata del nuovo erede al trono.

Federico Nicotera non é alla sua prima esperienza TV alla corte di Uomini e donne. Dopo essersi presentato al trono classico in passato alla corte dell’ex tronista Sophie Codegoni, infatti, intende ora riattivarsi nella sua ricerca dell’amore come erede al trono . Al di là dei suoi sorrisi, il giovane tronista ha alle spalle un passato segnato dall’abbandono del padre, che ha lasciato lui, il fratello e le due sorelle quando Federico era solo un bambino.

Federico Nicotera e il passato turbolento, prima di Uomini e donne

“La vita mi ha fatto crescere troppo in fretta. – ha dichiarato l’ex pretendente di Sophie Codegoni, ora conduttrice di Casa Chi è fidanzata di Alessandro Basciano, Federico Nicotera rispetto al suo vissuto-. Ho sempre trovato le soluzioni per superare le difficoltà. Oggi sono fiero dell’uomo che sono diventato. […] La mia famiglia è composta da mia madre, da mio fratello e dalle mie due sorelle più piccole. Mamma è stata la mia figura di riferimento fin da piccolo, è una forza della natura. Io e mia sorella abbiamo un rapporto magico, viviamo in simbiosi. Se non ho nominato mio padre è perché non ho un rapporto con lui. Sono anni che non uso la parola “papà””. La verità triste dell’ex corteggiatore di Federico Nicotera, poi, prosegue: “Scegliere di non avere come riferimento un padre è una cosa che ti segna. Ho dovuto prendermi cura della mia famiglia”.

