Uomini e donne programmazione a rischio/ Uno spoiler lancia l’allarme: c’entra Amici?

Uomini e donne, programmazione TV a rischio per la nuova stagione?

C’è grande attesa generale per la nuova stagione tv di Uomini e donne in partenza su Canale 5 il 19 settembre e le ultime anticipazioni TV , tuttavia, prevedono un possibile rischio per la programmazione del dating-show prodotto da RTI in collaborazione con Maria De Filippi. O almeno questo é stando allo in spoiler TV ripreso da Lorenzo Pugnaloni sulla pagina spoiler social Uomini e donne classico e over, dal momento che -come testualmente anticipato dal beninformato – sarebbe saltato inaspettatamente il secondo appuntamento delle due registrazioni settimanali previste in origine per il rientro TV dalle vacanze estive del dating show.

“Prossima registrazione di Uomini e donne lunedì” – fa sapere il beninformato, prevedendo quindi il rischio che possano esservi delle posticipazioni per ciò che concerne la programmazione TV di Uomini e donne, prevista a inizio settembre 2022 nel palinsesto di Canale 5. Lo spoiler TV delle ultime ore giunto tra le Instagram stories, poi, prosegue: ” Per questa settimana dovrebbe esserci solo questa registrazione e non due giorni”. Ma quale motivo si cela dietro la cancellazione della seconda data di registrazione prevista per Uomini e donne all’ordine della settimana?

Amici di Maria De Filippi ha la precedenza ai danni di Uomini e donne, in casa Mediaset?

A quanto pare, a provocare la mancata seconda registrazione settimanale di Uomini e donne sarebbe stato l’inizio anticipato al 14 settembre 2022 delle registrazioni di Amici 22, la nuova edizione in arrivo del talent Amici, prodotto e condotto da Maria De Filippi.

Che quindi la produzione Mediaset in partnership con Fascino stiano dando la priorità alle registrazioni del talent , favorendolo quindi al dating show fratello di Canale 5? L’interrogatorio é lecito. Nel frattempo le ultime anticipazioni TV emerse in rete prevedono dei grandi ritorni sia ad Amici che al dating show. Al talent show é previsto il rientro di Mattia, concorrente ritiratosi da Amici 21 per un infortunio al piede, a cui si apriranno le porte delle selezioni per una seconda chance di accesso alla celebre scuola. Nel parterre del trono over di Uomini e donne é invece previsto il rientro dei veterani ed ex Riccardo Guarnieri, Ida Platano, la dama Gemma Galgani, Roberta Di Padua, mentre al trono classico é previsto il rientro dell’ex coppia formatasi di recente Chiara Rabbi e Davide Donadei. Quest’ultimi saranno chiamati a confrontarsi con Roberta Di Padua un studio, creando un intreccio tra il trono over e quello classico, rispetto al gossip sul triangolo amoroso dell’estate che taccia l’ex tronista di aver tradito la prescelta Chiara con Roberta.

