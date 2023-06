Uomini e Donne, protagonisti del Trono Over in vacanza/ L’estate di Riccardo, Roberta e Armando: video

Protagonisti del trono Over di Uomini e Donne in vacanza: il video messaggio

È tempo di vacanze per i protagonisti di Uomini e Donne. Da alcune settimane, il dating show condotto da Maria De Filippi è ufficialmente in ferie e lo stesso si preparano a fare le dame e i cavalieri che hanno movimentato lo studio nell’ultima edizione. Come trascorreranno le vacanze protagonisti del Trono Over come Riccardo Guarnieri, Armando Incarnato e Roberta Di Padua?

La risposta è arrivata nel corso di un video esclusivo pubblicato da Uomini e Donne su Witty Tv, in cui i protagonisti del Trono Over augurano al pubblico buone vacanze, spiegando brevemente come trascorreranno la loro appena iniziata. Nel video appaiono, oltre ai già citati, anche Gemma Galgani, Alessandro Rausa, Aurora Tropea e Cristina Tenuta.

L’estate di Uomini e Donne: Roberta Di Padua tra “relax e divertimento”, Riccardo spera in “nuove conoscenze”

“Vi faccio un saluto dalla mia terra, il Salento!” annuncia Alessandro, mostrandosi su di una bellissima spiaggia. Aurora Tropea invita invece a non abbandonare i propri animali domestici durante le vacanze estive, mentre Gemma spera che l’estate regali gioia e serenità. Si sbilancia di più invece Roberta Di Padua, che rivela: “Adesso mi aspetta una lunga estate piena di relax e divertimento”. Ancora single Riccardo Guarnieri, che spera magari di fare interessanti conoscenze proprio durante le vacanze estive. Armando Incarnato non spoilera cosa farà questa estate ma spera sarà “una splendida estate”. (Clicca qui per il video)

