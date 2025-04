Gianmarco Steri sommerso dalle critiche dei fan di Uomini e Donne. Nella puntata andata in onda giovedì, 10 aprile, il tronista ha avuto un duro sfogo contro le sue corteggiatrici, perdendo completamente le staffe e arrivando persino ad abbandonare lo studio. Cos’è successo? Nel corso della registrazione, è stata mostrata l’esterna del tronista con Nadia Di Diodato, nella quale si sono baciati. A quel punto, Gianmarco non ha potuto fare a meno di notare l’atteggiamento delle altre corteggiatrici – Cristina Ferrara e Francesca Polizzi – che, durante l’esterna, sono rimaste impassibili, con Cristina che si è persino messa a cantare la canzone in sottofondo.

A quanto pare, il barbiere si aspettava una reazione diversa dalle ragazze, soprattutto da Cristina, non capendo il loro atteggiamento. Di conseguenza, è andato su tutte le furie, esclamando: “Devo essere sempre io a tirarti fuori qualcosa. Tutte e due, ci pensate troppo, ci state pensando troppo. Non vi vedo vere. Scusami Maria, io oggi non voglio stare qua dentro davanti a loro. Non venite dietro, non voglio niente. Cristina vai a cantare la canzoncina di Alessandra Amoroso”. Da lì, ha lasciato lo studio, lasciando le ragazze basite.

questa comunque non è la stessa persona che corteggiava martina… non mi sta proprio piacendo il suo trono, peccato #uominiedonne pic.twitter.com/dDOuB2roMm — stream amarcord e sexy magica 💗 (@tiamocyrus) April 10, 2025

Gianmarco Steri al centro delle polemiche: le critiche dei fan di Uomini e Donne

Dopo la puntata di Uomini e Donne, sui social si è scatenata una forte polemica contro Gianmarco Steri. Il tronista è stato sommerso dalle critiche dagli spettatori del dating show, e non solo. A commentarlo negativamente, infatti, sono state persino le sue stesse fan, che sembrano non apprezzare particolarmente il suo percorso da tronista. A detta di molti, il trono del barbiere sta risultando piuttosto confusionario, dal momento che Gianmarco ha sempre qualcosa da ridire alle sue corteggiatrici. Difatti, sembra essere sempre infastidito, sia quando si arrabbiano sia quando scelgono di restare in silenzio, finendo spesso per non trattarle come dovrebbero.

Non solo, secondo alcuni, Gianmarco sarebbe interessato solamente a Cristina Ferrara, usando le altre due corteggiatrici soltanto per ingelosirla e scatenare delle reazioni da parte sua. Un atteggiamento che molti considerano ingiusto e soprattutto poco coerente con quanto il giovane aveva mostrato durante il suo percorso da corteggiatore. “Questa comunque non è la stessa persona che corteggiava Martina… non mi sta proprio piacendo il suo trono, peccato”, è stato uno dei tanti commenti circolati sui social nelle ultime ore. Gianmarco riuscirà a risollevare le sorti del suo trono? Chissà…