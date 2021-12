UOMINI E DONNE/ Puntata oggi 14 dicembre: Marcello abbandona? Armando…

Uomini e Donne, le anticipazioni del 14 dicembre

Oggi, martedì 14 dicembre, alle 14.45 su Canale 5 va in onda un nuovo appuntamento con Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Anche oggi non mancheranno colpi di scena sia per quanto riguarda i protagonisti del trono classico che over. Nella puntata di ieri ha fatto il suo ritorno, dopo settimane di assenza causa Covid, Gemma Galgani. Ma, per quanto riguarda il trono over, hanno tenuto banco Ida Platano e Diego Tavani, uscito con una nuova dama. La frequentazione tra i due è ormai chiusa da un mese, ma in studio di continua a parlare di loro. “Diego adesso usciresti con Ida?“, ha chiesto la conduttrice al cavaliere romano. “Uscirei subito“, ha detto Diego, ma nessuno gli ha creduto. Spazio anche al trono classico. Andrea Nicole è rimasta delusa dal messaggio ricevuto da Ciprian, che non si è presentato in studio.

Uomini e Donne, trono classico: Ciprian in studio

Molto probabilmente la puntata odierna di Uomini e Donne riprenderà dal trono di Andrea Nicole (che le scorse settimane ha fatto la sua scelta, non ancora andata in onda). Stando alle anticipazioni delle registrazione, la tronista decide di lasciare lo studio per andare da Ciprian. Si passa così a Roberta: nell’esterna con Luca scatta il bacio. Ma la tronista è uscita anche con Samuele, con cui non è mancato un bacio. Roberta ammette di essere molto interessata a tutti e e di essere confusa su chi scegliere. Per quanto riguarda il trono over, Marcello è uscito con Jessica, ma le cose non sono andate bene. Il cavaliere annuncia di voler abbandonare il programma e scoppia la lite con Armando… Alla fine Andrea Nicole rientra in studio con Ciprian, visibilmente arrabbiato. I due ballano insieme.

