Lorenzo Pugnaloni lancia una nuova indiscrezione su una coppia del trono over di Uomini e Donne che sarebbe giunta ad un punto di non ritorno.

Dopo Giovanni Siciliano che ha lanciato una clamorosa frecciatina sui social pubblicando un video su Tik tok, arriva una nuova segnalazione di Lorenzo Pugnaloni. L’esperto di Uomini e Donne, tramite il proprio profilo Instagram,, continua ad aggiornare i followers sui protagonisti dell’ultima stagione del programma di Maria De Filippi in attesa di poter fornire indizi su quelli che saranno, invece, i protagonisti della stagione che partirà a settembre. Tornando all’ultima stagione, sono tante le coppie che si sono formate e che sui social si mostrano serene, felici e innamorati. Morena Farfante e Francesco, infatti, fanno coppia fissa ormai da due mesi e attualmente si trovano in vacanza a Catania.

Procede tutto a gonfie vele anche tra Valentina ed Emanuele che, dopo essersi frequentati per poche settimane, hanno lasciato insieme il programma e, attualmente, sono praticamente inseparabili. Esistono, tuttavia, altre coppie che non hanno superato la prova della quotidianità ed una che starebbe vivendo un momento particolarmente critico.

Lorenzo Pugnaloni e il gossip su una coppia del trono over

“Altra coppia over, dopo averci riprovato duemila volte, dovrebbe esser arrivato il punto di non ritorno”. Comincia così la segnalazione di Lorenzo Pugnaloni che, poi, aggiunte: “Anche qui, la chiarezza sarebbe apprezzata. A cinquant’anni per gamba, giocare per attirare due gatti in croce.. insomma. Indago e vi aggiorno”.

Nessun riferimento diretto da parte dell’esperto di gossip che si limita a lanciare la bomba. Non si sa neanche se la coppia in questione sia nata nella stagione che si è conclusa lo scorso maggio o si riferisca ad una stagione precedente. Quel che è certo è che, nonostante l’estate sia appena iniziata, il mondo di Uomini e Donne continua ad appassionare i telespettatori che seguono le vicende dei vari protagonisti tramite i social.

