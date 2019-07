Uomini e Donne/ Quando inizia: Trono gay al femminile in arrivo? (Trono Classico)

Quando ripartiranno le dinamiche del trono classico di Uomini e Donne? Maria De Filippi e tutto il suo nutrito staff, nonostante siano lontani dalle telecamere, non vanno mai in vacanza. Proprio per questo motivo, procedono incessantemente i casting ed anche le possibili novità per trovare i migliori tronisti della stagione. Visti gli ultimi accadimenti, come ben sapete il rischio “presa in giro” per la redazione è purtroppo sempre dietro l’angolo. La prossima stagione televisiva Mediaset ha comunque riconfermato il dating show in onda come sempre sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Il programma quindi, riaprirà ufficialmente i battenti a partire da lunedì 16 settembre 2019. Presumibilmente, si ripartirà proprio dalle dinamiche giovani del trono classico, presentando i nuovi tronisti della stagione ed anche ospitando alcuni volti che hanno reso “croccantissimo” ultimo spaccato televisivo con Temptation Island 2019. Come accade ogni anno, le prime registrazioni verranno messe in piedi all’interno degli Studi Elios, già alla fine di agosto.

Uomini e Donne: trono gay in arrivo?

Per quanto riguarda l’orario il dating show dei sentimenti, Uomini e Donne verrà trasmesso come di consueto, dalle 14:45 fino alle 16:10 subito dopo la telenovela Una Vita. Tra poche settimane, si scopriranno pure i possibili tronisti della nuova stagione e, come sempre, sono già partite le scommesse. Si punta su Alessio Campoli, ex fidanzato di Angela Nasti. Ha buone possibilità di conquistare l’ambita poltrona rossa anche Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia e attuale protagonista di Temptation Island. Per quanto riguarda le dinamiche che potrebbero andare in onda, in molti sul web hanno chiesto a Raffaella Mennoia di mettere in piedi un confronto tra ex fidanzati della passata stagione. La storica autrice, ha immediatamente invitato gli ex protagonisti a presenziare in studio: accetteranno? Per finire, negli ultimi tempi si parla anche di un probabile trono gay tutto al femminile.

