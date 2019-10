Uomini e Donne/ Quando si sposano Beatrice e Marco? Possibile data (trono classico)

Beatrice Valli e Marco Fantini non stanno nella pelle per il matrimonio. In attesa di vedere le prossime dinamiche del trono classico di Uomini e Donne che andranno in onda probabilmente da giovedì pomeriggio, scopriamo alcune novità sugli ex protagonisti del dating show più famoso e amato della televisione italiana. L’ex tronista, intervistato tra le pagine del Magazine ufficiale, ha svelato alcuni dettagli sulla sorpresa organizzata a Beatrice in quel di Parigi. “Nascondere le cose a Beatrice è complicato, è peggio di un detective. Ad esempio, per prendere l’anello ho dovuto dirle una bugia. Lo stesso quando andavo in giro: ho fatto anche dei mini-video in cui raccontavo tutti i retroscena. E ho dovuto cancellare tutto, messaggi, chiamate, per non destare sospetti”. Il modello poi ha aggiunto: “Sono venuto a sapere tramite le ragazze che lavorano con noi che lei aveva intenzione di organizzarmi a sua volta una sorpresa, il 29 settembre, per il mio compleanno, prenotando un ristorante alla Tour Eiffel. A quel punto, il giorno prima sono andato al ristorante, ho scelto il tavolo e da lì ho organizzato tutto”.

Uomini e Donne, il matrimonio tra Beatrice Valli e Marco Fantini

Beatrice Valli e Marco Fantini stanno insieme ormai da svariato tempo. Dopo una crisi pienamente superata, la coppia ha avuto una bambina, la piccola Bianca. La proposta di matrimonio quindi, appariva pressoché inevitabile. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne però, rivela di essere stata colta alla sprovvista: “Assolutamente non me l’aspettavo! Per me è stata una sorpresa, anzi pensavo che Marco fosse interessato ad altre cose e non pensasse a chiedermi di sposarlo perché nell’ultimo periodo era molto distante da me. A questo punto, con il senno di poi, capisco che lo era perché era agitato per la proposta: tutti i giorni usciva di mattina, tornava la sera ed era molto vago su dove andasse. Questi suoi atteggiamenti hanno reso ancor più inaspettato il suo gesto, anche se era ovvio che prima o poi dovesse chiedermi di diventare sua moglie!”. Quando si sposeranno Marco e Beatrice? “Sicuramente non sarà quest’anno, ma nel 2020. Sia io che Marco eravamo propensi per un matrimonio estivo, anche se in estate c’è il problema del caldo che crea qualche disagio… con l’abito ampio, come lo vorrei, da sposa non ho assolutamente alcuna intenzione di rischiare nel giorno del mio matrimonio. Anche se per l’emozione suderò… non vorrei sudare troppo, ecco (ride, ndr). Per questo cercheremo di sfruttare il periodo primaverile e non l’estate”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA