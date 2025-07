Finalmente ci siamo, manca davvero poco. Uomini e Donne sta per tornare, Mediaset ha deciso.

I fan della noto dating show, condotto da Maria De Filippi, non stanno più nella pelle. Vogliono, infatti, conoscere la data di inizio del programma. La stagione passata si è conclusa con la messa in onda di un appuntamento speciale, trasmesso il 30 maggio in prima serata, dedicato alla scelta di Gianmarco Steri.

È così calato il sipario su una stagione a dir poco adrenalinica, grandiosa in termini di share e ricca di suspense. Dopo il consueto break estivo, la trasmissione condotta dalla regina della televisione italiana tornerà a settembre, Ma ci saranno delle importanti novità.

Uomini e Donne, quando torna in onda? La decisione Mediaset

Sembrerebbe che alcune dame e alcuni cavalieri abbiano terminato, definitivamente, la loro esperienza nel programma e che, quindi, non ci saranno a settembre. Cresce l’aspettativa, inoltre, per i nuovi tronisti ed infatti sono già partite le prime supposizioni.

Di certo, si verrà a conoscenza di qualche ulteriore dettaglio a partire da fine agosto, perché-anche grazie alle anticipazioni che circolano in rete-saranno diffuse le prime indiscrezioni. Sembrerebbe che i vertici del Biscione abbiano intenzione di lanciare la nuova stagione del format sui sentimenti a partire dalla seconda settimana di settembre. Trattasi, però, di indiscrezioni.

Per il momento, infatti, non c’è stata alcuna conferma da parte dei dirigenti Mediaset, motivo per il quale è necessario attendere. Come avviene ogni anno, nel corso della consueta pausa estiva, i fan si tengono in contatto con i loro beniamini seguendo le pagine social.

Tra le protagoniste più chiacchierate e controverse c’è la splendida Gemma Galgani, la quale, non ha ancora trovato l’amore della sua vita. Sembrerebbe che Gemma siederà, nuovamente, nel parterre femminile a settembre e che, possa essere affiancata da Sabrina che è considerata da molti la sua legittima erede.

Le due donne, infatti, hanno sofferto tanto in amore, ma non intendono rassegnarsi all’amarezza e continuano a sperare che, prima o poi, arriverà l’uomo giusto. I fan di entrambe fanno il tifo per loro, le incoraggiano ad affrontare la vita con positività ed entusiasmo, guardando al futuro con speranza.

Le loro questioni di cuore, nel corso della passata stagione, sono state tra le più chiacchierate, specie sui social. Sabrina e Gemma saranno, di certo, le assolute protagoniste anche nel corso della nuova edizione che si appresta ad iniziare e che riserverà infinite emozioni ai telespettatori.