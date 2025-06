Da pochi giorni si è conclusa una nuova edizione di Uomini e Donne, che tornerà in onda a settembre su Canale 5, i suoi tantissimi fan non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà dopo la pausa estiva. Una delle poche certezze è il fatto che Gemma Galgani tornerà nella nota trasmissione di Maria De Filippi con la speranza di trovare la sua anima gemella, la dama sta provando a trovare l’amore nel programma da circa 14 anni ma come le ha fatto notare in modo pungente Tina Cipollari anche quest’anno è tornata a casa da sola.

Gemma Galgani da anni è la dama indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne, non solo perché ormai è un volto storico della trasmissione ma anche per via delle dinamiche di cui si rende protagonista. Spesso si ritrova al centro dell’attenzione, non solo per le sue frequentazione ma anche per i continui battibecchi che scoppiano in studio tra lei e Tina Cipollari. Nelle ultime settimane era sembrata davvero felice per l’inizio della sua conoscenza con Arcangelo ma per la dama torinese è stata l’ennesima delusione. Dopo qualche uscita, infatti, il cavaliere ha preferito mettere fine alla loro frequentazione spezzandole il cuore.

Anche con Arcangelo la dama torinese si è resa protagonista di siparietti che hanno catturano non poco l’attenzione dei fan, come recarsi nel suo camerino nonostante lui abbia provato a scappare da lei o gettargli le patatine addosso durante il momento del ballo. Ferita e delusa dal suo comportamento non ha perso occasione per attaccarlo e criticarlo duramente in studio. Divertenti ed esilaranti anche litigi con Tina Cipollari, tutte cose che in questi anni hanno reso Gemma Galgani una delle protagoniste indiscusse del programma.

Da tempo in molti continuano a chiedersi se Gemma Galgani percepisca del denaro a Uomini e Donne, c’è chi pensa che in realtà non sia davvero interessata a trovare l’amore perché restando in trasmissione ottiene visibilità e denaro. Le cose stanno davvero così? Di sicuro è diventata molto nota grazie al dating show di Maria De Filippi, per quanto riguarda l’aspetto economico invece non si hanno notizie certe. A quanto pare non è previso un compenso economico per dame e cavalieri ma stando ai rumors il discorso sarebbe diverso per la dama torinese, proprio perché da anni intrattiene moltissimi telespettatori con le sue vicende. L’indiscrezione non è mai stata confermata, sembra però che per ogni puntata la dama percepisca duemila euro.