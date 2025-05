Uomini e Donne: i guadagni di Tina Cipollari e Gianni Sperti

Tra i programmi in onda ogni giorno e che, puntualmente, incollano milioni di telespettatori davanti ai teleschermi c’è sicuramente Uomini e Donne. Il dating show di canale 5 non delude mai le aspettative e anche con la stagione in dirittura d’arrivo ha regalato momenti epici con la nascita di tante coppie, ma anche con abbandoni improvvisi e discussioni durissime. Tra i protagonisti indiscussi del programma ci sono indubbiamente Gianni Sperti e Tina Cipollari che, con i loro commenti, rendono sempre frizzante l’atmosfera all’interno dello studio.

Tina, in particolare, mai come quest’anno, è stata al centro di discussioni durissime con alcuni protagonisti, Isabella e Arcangelo in primis, ma ha regalato al pubblico anche un trono iconico. Alla ricerca del principe azzurro, infatti, si è trasformata in tronista conoscendo Cosimo Dadorante con cui è nata una bella amicizia. La domanda che, però, tutti si pongono è: quanto guadagnano Gianni e Tina? Pur non essendoci conferme ufficiali, pare che gli opinionisti guadagnino mille euro a puntata, stando alle indiscrezioni riportate da Consumatore.com.

I guadagni dei tronisti e dei protagonisti del trono over

Senza i tronisti, le dame e i cavalieri del trono over, le puntate di Uomini e Donne non si potrebbero fare. Sono loro, infatti, i protagonisti indiscussi delle dinamiche del programma di Maria De Filippi. Alcuni protagonisti del trono over, in particolare, fanno parte del parterre dalla prima puntata. Il riferimento è ovviamente a Gemma Galgani ma con il tempo altre dame e cavalieri si sono aggiunti al parterre come Alessio Pili Stella che, dopo aver lasciato il programma con Claudia Lenti, è tornato per provare a cercare nuovamente l’amore.

Partecipare a Uomini e Donne comporta un doppio impegno settimanale. In alcuni casi, la redazione fa coincidere le registrazioni con il weekend in modo da non togliere tempo al lavoro dei protagonisti. Spesso, però, le dame, i cavalieri e gli stessi tronisti devono assentarsi dal lavoro per le esterne e registrazioni dell’ultima ora perdendo, di conseguenza, un guadagno economico che, tuttavia, non ricevono da Uomini e Donne. Secondo indiscrezioni, infatti, pare che i tronisti, le dame e i cavalieri non siano pagati ma ricevano solo un rimborso spese per il viaggio affrontato.