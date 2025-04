Un siparietto esilarante quello della coppia formata da Brando e Raffaella: i due seguitissimi sui social, continuano a divertire i fan.

Brando e Raffaella sono una delle coppie più amate nate all’interno del dating show Uomini e Donne. La scelta dell’ex tronista, ricaduta esattamente un anno fa sulla verace napoletana si è rivelata più che azzeccata.

I due, dopo mesi dalla fine del programma, a telecamere spente e senza occhi di bue puntati, continuano a vivere e costruire il loro amore.

Sui social sono seguitissimi e la Zia Raffy, così soprannominata dalla sua fanbase, è diventata una vera e propria influencer, capace di attirare a sé un pubblico giovanile, grazie anche al suo carattere sincero e alla sua dolcezza. Ed è proprio su Instagram che i fidanzatini sono soliti condividere video, foto e frammenti della loro quotidianità.

Brando e il cambio look di Raffaella: il risultato

In queste ore, gli ex protagonisti del trono classico hanno pubblicato sui propri profili social, un breve video che li immortala. Una fan ha chiesto a Raffaella di condividere un contenuto mai pubblicato prima e la Scuotto ha voluto accontentare la richiesta insolita. Nel filmato, la giovane appare intenta a pettinare i capelli del suo fidanzato. “Come quando mi hai conosciuto?”, ha esclamato il trevigiano, in evidente difficoltà. Dopo aver sistemato al meglio l’acconciatura, però, qualcosa dev’essere andato storto: Raffaella è scoppiata in una grassa risata, e Brando, decisamente non entusiasta si è rimesso le mani nei capelli, rovinando il cambio look della fidanzata. Alla fine, però, il siparietto è terminato con un bacio tenerissimo.

I rumors sulla coppia dopo l’addio a Uomini e Donne

In questi giorni si è consumato uno scontro via social tra Raffaella e l’ex corteggiatrice di Brando, Beatriz. La milanese, in uno sfogo su Tik Tok, si è lasciata andare ad una frecciatina che per tutti era indirizzata all’ex tronista: “Sinceramente contenta di aver perso una persona così, non mi stanno bene le corna.” Immediata la reazione della Scuotto, la quale ha voluto prontamente replicare attraverso un messaggio su Instagram. Parole taglienti, che non lasciano molto all’immaginazione.