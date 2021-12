Uomini e Donne, Raffaella Mennoia stoccata a Andrea Nicole e Ciprian/ “Non si può procedere in anarchia”

Raffaella Mennoia, anima e cuore di Uomini e Donne da più di 25 anni ha pubblicato da poco il suo primo romanzo intitolato Cupido spostati, un itinerario inedito nella storia di due coppie unite proprio dalla famosa trasmissione di Canale 5 condotta da Maria De Filippi. L’autrice, intervistata dal settimanale Oggi ha raccontato qualcosa in più sul suo lavoro, soprattutto adesso che all’interno del programma si è formata una nuova coppia: quella del transgender Andrea Nicole e il suo corteggiatore e la donna ha voluto ribadire come lo scopo primario del programma sia quello di “Formare delle coppie e far in modo che Cupido onori il suo ruolo facendo innamorare delle persone. In questo caso specifico direi che il programma ha assolto al suo compito visto che tra i due ragazzi è scoppiato l’amore”.

La tronista dello show, proprio nelle ultime ore, è stata protagonista di una protesta da parte del pubblico per aver trascorso una notte con Ciprian di nascosto dalla redazione e l’autrice del libro ha spiegato come questo comportamento sia stato visto dal pubblico come un tradimento perché: “Se si partecipa ad una trasmissione come la nostra non si può procedere in totale anarchia contravvenendo alle regole imposte dal format”.

Raffaella Mennoia sul “tradimento” di Andrea Nicole

Raffaella Mennoia ad Oggi ha spiegato il perchè il pubblico di Uomini e Donne ha visto il comportamento di Andrea Nicole come un tradimento: “Perchè un tronista, fa una sorta di implicito patto di onestà e trasparenza con chi fruisce e partecipa al suo percorso. E quindi, giustamente, pretende rispetto. E il rispetto e la verità sono inscindibili” concludendo “Poteva semplicemente avvertirci dell’accaduto e nessun polverone sarebbe esploso”.

Raffaella Mennoia però ha ammesso di non essere arrabiata con la tronista perchè ha compreso le sue “Fragilità e le paure di Andrea Nicole” dichiarando: “Non posso non tener conto del percorso irto di ostacoli e pregno di sofferenze che ha dovuto affrontare, combattere e tentare di superare”.

