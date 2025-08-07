Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian, nuovo ritorno di fiamma per la coppia di Uomini e Donne? Segnali social e sfogo di lei

Cosa sta accadendo tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian? Nelle ultime ore si torna a parlare dell’ormai ex coppia di Uomini e Donne in seguito ad un gesto social che ha inevitabilmente riacceso il gossip. I due si sono lasciati ufficialmente da qualche tempo, eppure c’è chi ha notato un gesto di Raffaella sotto uno degli ultimi post pubblicati da Brando: un like. Ma andiamo per ordine.

Uomini e Donne, Mario Cusitore ci riprova con Ida Platano ma lei tronca netta/ Botta e risposta di fuoco

Il mese scorso, con un post social, Raffaella ha annunciato la rottura con Brando. I due, che si sono innamorati nel 2024 nello studio di Uomini e Donne, hanno confermato così le indiscrezioni che circolavano da qualche tempo. Entrambi hanno ripreso le loro vite ‘a distanza’, in particolare Brando sta lavorando come deejay facendo serate in tutta Italia. Ed è proprio sotto un post che lo vede a lavoro che è apparso il like della sua ex fidanzata. Un gesto che da molti è stato visto come il segnale di un potenziale ritorno di fiamma. Ma è davvero quanto sta accadendo?

Gianmarco Steri fuori dal Grande Fratello? "Bocciato ai provini"/ L'ex di Uomini e Donne non si arrende

Raffaella Scuotto rompe il silenzio dopo la rottura con Brando Ephrikian e fa chiarezza sul loro rapporto oggi

In realtà a fare chiarezza sui rapporti che ci sono oggi tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian è stata proprio l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che, di recente, si è sfogata proprio rispetto ad alcune indiscrezioni circolate sul loro conto, specificando cosa c’è oggi tra lei l’ex fidanzato. “Resto incredula per la fantasia della gente. I commenti sembrano scritti da chi pensa di sapere tutto, pur conoscendo solo l’1% di ciò che è stato. I social non mostrano mai la verità completa.”, ha scritto Raffaella, come riportato da Lollo Magazine, per poi aggiungere: “Non smetterò mai di parlare di lui. È stata una persona importante nella mia vita. Ci siamo voluti bene e ci sentiamo ancora.”