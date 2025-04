Uomini e Donne, Beatriz D’Orsi lancia una frecciata a Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto: “Non mi stanno bene le corna”

Nella scora edizione di Uomini e Donne è scoccato l’amore tra Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian. La loro relazione continua tra alti e bassi ed i due sui social appaiono felici e innamorati, di recente hanno rivelato di essere andati a convivere e di avere tanti sogni e progetti insieme per il futuro. Il tronista giunto alla fine del suo percorso con due corteggiatrici ha scelto Raffaella a Beatriz D’Orsi. E proprio quest’ultima sui social ha spesso lanciato delle pesanti frecciate alla coppia. L’ultima in ordine di tempo risale a pochi giorni fa.

Beatriz D’Orsi di recente ha insinuato che Brando avesse preso in giro entrambe e soprattutto ha messo in dubbio la sua lealtà e fedeltà. È vero tuttavia che l’ex tronista è spesso finito al centro di segnalazioni per presunti tradimenti e, partendo da queste indiscrezioni, Beatriz su TikTok si è lasciata andare ad una pensatissima frecciata contro Brando Ephrikian e Raffaella Scuotto: “Sinceramente contenta di aver perso una persona così, non mi stanno bene le corna.” Tale attacco non è passato inosservata sul web e che ha spinto l’ex corteggiatrice ad attaccarla pubblicamente con un lungo sfogo su Instagram.



Raffaella Scuotto e la replica di fuoco a Beatriz D’Orsi: “Io avrò anche le corna ma mi vergogno per te”

Sebbene l’ex volto di Uomini e Donne Raffaella Scuotto non faccia nomi non sembrano esserci dubbi che il destinatario del messaggio sia Beatriz D’Orsi. Stanca delle continue allusioni e frecciatine, infatti, Raffaella si è lasciata andare un lungo sfogo sui social. Innanzitutto ha voluto fare dei chiarimenti sulla sua storia d’amore con Brando Ephrikian: “Tredici mesi fa siamo usciti da un percorso. Tra alti e bassi, portiamo avanti la nostra relazione con passione e complicazioni, come ogni coppia.”



E poi Raffaella Scuotto si è scagliata contro una persona in particolare ed anche se non ha fatto nomi non sembrano esserci dubbi sul fatto che si tratti di Beatriz D’Orsi: “Leggo tante cretinate scritte da giovanotte represse che non riescono ad accettare la realtà dei fatti… Amo le donne e non mi capacito di come possano esistere donne così ribrezzanti. Sputtanano pseudo verità sui social invece di parlare con la diretta interessata. […] Mi vergogno, non per le corna che dite io abbia, ma per te.”

Uomini e Donne, Raffaella Scuotto contro Beatriz D’Orsi: “Potrei agire per vie legali ma non spreco i miei soldi”

Quella che sembra a tutti gli effetti la replica di fuoco di Raffaella Scuotto contro Beatriz D’Orsi si conclude con toni ancora più accesi: “Sono a conoscenza del fatto che si parla della mia persona, potrei risolvere la questione per vie legali, ma figuratevi se spreco i miei soldi ed il mio tempo con un elemento del genere. Continuate pure a parlare di me, provando ad acquisire qualche follower in più, io annaffio il mio giardino che è sempre più verde come le vostre facce.”