Raffaella Scuotto ha trovato un nuovo amore? Il video dell'ex corteggiatrice di Uomini e Donne fa discutere

Raffaella Scuotto ha voltato pagina? Si proceda con ordine. Sono passati pochi mesi da quando Raffaella ha annunciato la rottura da Brando, conosciuto circa due anni fa negli studi di Uomini e Donne. Dopo quasi un anno e mezzo insieme, e una profonda crisi, i due hanno deciso di prendere strade separate, con l’ex corteggiatrice che si era mostrata piuttosto delusa e amareggiata per la situazione. Tuttavia, adesso, la giovane campana pare aver voltato pagina. Difatti, ieri notte, sul suo profilo TikTok, è comparso un video sospetto, rimosso quasi subito.

Nel video, si vedeva Raffaella fare uno dei trend più popolari del momento, ovvero quello accompagnato dal celebre brano The Winner Takes It All degli Abba, dove bisogna guardare con occhi innamorati la “tua persona”. E proprio così si è mostrata l’ex corteggiatrice, con uno sguardo pieno di trasporto rivolto a un ragazzo che però non compariva mai in volto. Difatti, di lui si intravedeva soltanto un braccio tatuato, dettaglio sufficiente a far partire il toto-nome sui social. E a quanto pare l’ipotesi del ritorno di fiamma con Brando è stata subito scartata, dato che i tatuaggi non coincidevano affatto con i suoi.

A rendere la situazione ancora più sospetta è stato il fatto che, dopo pochi minuti dalla pubblicazione, Raffaella ha rimosso il video dal suo profilo TikTok, probabilmente a causa della pioggia di commenti arrivati dai suoi seguaci, divisi tra chi era solo curioso e chi continua a sperare in un ritorno con Brando. Ma, come spesso accade sul web, era ormai troppo tardi. Difatti, le immagini avevano già fatto il giro dei social e il gossip si è diffuso ovunque. Dunque, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne sembra davvero avere un nuovo fidanzato, anche se per ora non ha confermato nulla apertamente. Resta da capire se Brando, tirato in ballo dai fan, deciderà di esporsi a riguardo o se preferirà restare in silenzio.