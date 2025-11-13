Uomini e Donne, Ramona Amodeo truffata da Eliana Michelazzo: "Mi deve 9.600 euro. Ho vinto la causa ma non rivedrò mai i miei soldi"
Dopo sei anni di silenzio si torna a parlare di Mark Caltagirone Gate, la presunta storia d’amore di Pamela Prati con il fantomatico Mark Caltagirone che poi si è scoperto essere inesistente. Per quella brutta storia è finita a processo, e poi assolta, Eliana Michelazzo una delle agenti della Prati, che era stata denunciata dal bambino che interpretava Sebastian. Adesso si è ritornato a parlare del caso per la Michelazzo è stato ospite a Verissimo, Pamela Perriciolo, l’ha attaccata su Instagram ed adesso contro di lei si è scagliata anche l’ex tronista di Uomini e Donne Ramona Amodeo.
Ramona Amodeo, ex tronista di Uomini e Donne ha accusato Eliana Michelazzo di doverle dei soldi, per l’esattezza 9.600 euro. E in un’intervista concessa a Lorenzo Pugnaloni ha rivelato: “Il mio caso è a se. Quello che mi fa strano è che lei ha detto che dopo il caso Mark Caltagirone non ha più lavorato ma non è vero. Lei mi doveva ancora dei soldi per alcune collaborazioni con la sua agenzia, circa duemila euro. Ha chiuso questo suo saldo e poi abbiamo iniziato a lavorare…forse la mia pecca è stata quella di essere molto leggera anche nei pagamenti, non sto dietro ai clienti quindi si sono accumulati più di 9.000 euro di mancati pagamenti.”
Nel suo lungo racconto Ramona Amodeo attacca Eliana Michelazzo dicendo di aver agito per vie legali: “Si sono accumulati 9.600 euro e dopo due ho messo gli avvocati, vinto la causa ma lei nonostante la sentenza non ha saldato.” E non è tutto, l’ex tronista ha rivelato che non è l’unica ad essere stata truffata dalla Michelazzo ed alla quali deve dei soldi: “Il punto qual è? Non è vero che lei non ha più lavorato dopo il caso anzi ha continuato con la sua agenzia solo che non è stata una persona professionale sia con me che con altri. Per me adesso è una questione di principio, come fa a dormire con la testa sul cuscino.”