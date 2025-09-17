Valerio annuncia la storia con Ary, ma Sarah gela il pubblico con la sua risposta inaspettata a Uomini e Donne.

Valerio ha scelto Ary dopo un lungo percorso di riflessione che ha portato i fan di Temptation Island a scagliarsi contro di lui in seguito alla messa in onda dell’ultima puntata. In base alle anticipazioni della registrazione di Uomini e Donne di oggi, 16 settembre 2025, si scopre che nello studio di Maria De Filippi sono entrati anche Sarah, Valerio e Ary per il consueto confronto e soprattutto, per dare l’annuncio della nascita della nuova coppia.

Ruggiero D'Andrea e l'addio a Barbara De Santi dopo Uomini e Donne/ Lui racconta cos'è successo

Davanti al pubblico, Valerio ha spiegato di averci pensato a lungo ma di aver finalmente scelto Ary, che a Temptation era stata la sua tentatrice nonchè quella ragazza che lo aveva colpito a tal punto da far scattare un bacio appena prima del falò con Sarah. Tutti ricorderanno quella scena, e la compostezza della fidanzata nell’ammettere di volergli ancora molto bene nonostante tutto. E da lì, ne è passata di acqua sotto i ponti! A Temptation Island e poi…, come potete leggere qui, tutti e tre hanno raccontato la loro versione dei fatti e quello che era emerso è che Valerio era decisamente confuso sul da farsi. Ary o Sarah?

Cristiana Anania, lite con Jakub a Uomini e donne/ Una storia social scatena la reazione della tronista

Sarah, Valerio la dimentica ma lei è già andata avanti?

Persino Filippo Bisciglia ha ammesso di non aver capito niente di quello che desidera Valerio, il quale ha evidentemente passato un’estate di grande confusione. Ma torniamo a noi e all’annuncio scioccante a Uomini e Donne. Secondo le anticipazioni fornite da Lorenzo Pugnaloni, i tre hanno avuto un lungo confronto, culminato con l’annuncio di Valerio che ha rivelato di aver scelto Ary. Come ha reagito Sarah? In base a quanto rivelato dalla registrazione, è stata come sempre educata e pacata. “Ha preso la notizia dei due abbastanza bene“, ha svelato il giornalista, ma questo era già prevedibile. Infatti, nell’ultima chiacchierata con Filippo Bisciglia, la ragazza aveva confessato che l’ex fidanzato sarebbe stato d’ora in poi un capitolo chiuso e che non avrebbe più sperato o tentato di tornare con lui.