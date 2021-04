Uomini e donne registrazione/ Anticipazioni oggi, 17 aprile: Giacomo sceglie Martina?

Uomini e donne registrazione, anticipazioni oggi, 17 aprile

Tutto è pronto per il ritorno in studio dei protagonisti che un tempo ripopolavano il parterre del trono over e anche di quelli che sono arrivati per l’ultimo scorcio del trono classico. Uomini e donne torna in onda lunedì pomeriggio ma, intanto, in questo fine settimana, i protagonisti avranno modo di mettere insieme una nuova puntata che andrà in onda ormai a fine mese. Le anticipazioni della registrazione ultimamente non sono molto e questo a favore del pubblico a casa e degli ascolti che sono sempre molto buoni. Ma come finirà per i giovani tronisti del programma? Siamo ormai in dirittura di arrivo di questa edizione e questo significa che Massimiliano, Samantha e Giacomo presto dovranno scegliere, ma chi? Il primo ad avvicinarsi a questo momento sembra essere proprio Giacomo che in queste ultime settimane si è molto concentrato su Martina.

Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri si sono lasciati?/ Dopo Uomini e Donne...

Giacomo pronto a scegliere Martina a Uomini e donne?

Le anticipazioni della registrazione di Uomini e donne della scorsa settimana, rivelano che Giacomo Czerny ha deciso di portare Martina Grado fuori per ben due volte a discapito di Carolina che continua a rimanere in panchina e rimanendo in fila addirittura dietro le nuove arrivate. Non è la prima volta che la corteggiatrice da di matto e a questo punto sembra che le idee di Giacomo siano chiare, forse la sta mettendo alla prova per testare le sue reazioni per poi sceglierla? Ciliegina sulla torta sarà come sempre la protagonista del trono over Gemma Galgani che ultimamente si consola spesso con l’amico Nicola Vivarelli, il suo Sirius un tempo. In suo supporto, e per cercare l’amore, è arrivata di nuovo Ida Platano in studio. Cosa ne sarà di loro nella nuova registrazione di oggi pomeriggio di Uomini e donne?

LEGGI ANCHE:

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news 17 aprile, Bohdan Beyba pazzo di Samantha!Nicola Vivarelli, lite con Tina Cipollari a Uomini e Donne/ "Non fare sceneggiate..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA