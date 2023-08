Uomini e donne registrazione, perché oggi non c’è?/ Annullata, il motivo legato a Maria De Filippi

Uomini e donne, salta la registrazione della seconda puntata: il motivo

Le registrazioni della nuova edizione di Uomini e donne vanno subito incontro ad un primo, inaspettato intoppo. La prima puntata è stata registrata nella giornata di ieri, giovedì 24 agosto 2023, con le prime grandi sorprese e la presentazione dei nuovi tronisti. Tuttavia, come riporta Lorenzo Pugnaloni sul suo profilo Instagram, la registrazione della seconda puntata in programma oggi, venerdì 25 agosto, “è stata annullata per problemi personali legati a Maria“.

Temptation Island Winter, anche Raffaella Mennoia nel cast?/ Chi sono le 5 vip a contendersi la conduzione

Al momento non ci è dato sapere quali siano i problemi che hanno coinvolto Maria De Filippi e vige il massimo riserbo sulla questione. La certezza, però, stando alla rivelazione sui social dell’esperto del dating show di Canale5, è che oggi non ci sarà alcuna registrazione. Da capire quando verrà recuperata e, soprattutto, da quando le nuove puntate verranno registrate, in attesa del debutto del programma fissato per settembre.

Uomini e donne: Veronica Ursida incorona Andrea Foriglio, "Il più bello d'Italia"/ É lui il nuovo tronista?

Sorprese, conferme e grandi ritorni nella prima puntata di Uomini e donne

In attesa di nuovi aggiornamenti sul caso, ieri ha preso il via la nuova edizione di Uomini e donne con la prima registrazione ufficiale. Come riportato sempre da Lorenzo Pugnaloni su Instagram, la puntata è stata dedicata principalmente alla presentazione dei nuovi tronisti, Manuela, Cristian e Brando. Inoltre, dopo tanti chiacchiericci e i timori relativi a un loro presunto addio, è stata confermata la presenza in studio degli opinionisti simbolo dello show, Tina Cipollari e Gianni Sperti.

Inoltre in studio ha fatto capolino anche Filippo Bisciglia, conduttore di Temptation Island, e si sono consumati alcuni confronti tra i protagonisti dell’ultima edizione del docu-reality dei sentimenti. Presenti in studio Perla e Igor, Mirko e Greta, oltre a Manuel e Francesca, sulla quale si è espressa anche Maria De Filippi sul desiderio di una buona fetta di pubblico di vederla come tronista. Passando infine agli storici volti del programma, assenti in studio Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, mentre hanno fatto ritorno Gemma, Aurora e Roberta.

Uomini e donne, al via la nuova stagione/ Trapelano le date ufficiali: tutte le anticipazioni













© RIPRODUZIONE RISERVATA