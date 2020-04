Uomini e Donne, registrazione puntata 20 aprile/ Giovanna Abate: “sono agitatissima”

Tutto pronto per il ritorno di Uomini e Donne in tv. Proprio così l’amatissimo e seguitissimo dating show condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5 è pronto a riaprire i battenti dopo la sospensione obbligata per via dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Da diverse settimane, infatti, il trono classico e quello over sono andati in pausa con le ultime puntate andate in onda lo scorso 11 e 13 marzo. Alcuni giorni fa però il sito internet di WittyTv ha postato un aggiornamento annunciando il ritorno del programma in una versione inedita adattata ai tempi del Coronavirus. Proprio così, anche uno dei programmi più amati e seguiti del pubblico dovrà cambiare format diventando virtuale visto che due protagoniste del dating show riprenderanno la conoscenza dei loro spasimanti, ma solo tramite un corteggiamento a distanza. Le due protagoniste saranno Giovanna Abate del Trono Classico e la mitica Gemma Galgani del Trono Over.

Uomini e Donne, le nuove puntate su Canale 5

Le nuove puntate del Trono Classico e del Trono Over di Uomini e Donne andranno in onda da lunedì 20 aprile 2020 nella medesima collocazione oraria sempre su Canale 5. La messa in onda riprenderà con alcune registrazioni inedite, ma non ancora trasmesse per poi passare alle nuove puntate registrate a distanza. A confermare la notizia, pubblicata dal sito WittyTv, è stata anche Giovanna Abate che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un lungo post in cui ha scritto: “Manca pochissimo perché il 20 aprile arriva e finalmente ci potete rivedere, possiamo ricominciare l’avventura! Non ci siamo persi d’animo, anzi io sono agitatissima, stra emozionata e non so cosa mi aspetta. L’ho sentito e adesso lo vado a provare, e voi intanto, non lo so, rimanete così (incrociando le dita, ndr) per il mio amore e ci vediamo presto, il 20 aprile!”. La ex corteggiatrice di Giulio Raselli si ritroverà così con Alessandro Graziani e Sammy Hassan. In particolare l’ex tentatore di Temptation Island proprio in queste ore ha pubblicato una storia su Instagram con tanto di canzone “All of Me” di John Legend scrivendo: “Non si può costruire nulla di solido su una grande bugia, meglio dire la verità”. Possibile che il messaggio sia riferito proprio alla tronista?



