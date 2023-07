Uomini e Donne, retroscena dopo la morte di Costanzo: “Clima diverso in studio”/ Come reagì Maria De Filippi

Maria De Filippi, il retroscena da Uomini e Donne: “Dopo la morte di Maurizio Costanzo in studio…”

Sono ormai passati alcuni mesi dalla morte di Maurizio Costanzo. Il 24 febbraio di quest’anno il celebre giornalista salutava questo mondo e tutti i suoi cari. Solo pochi giorni quelli che sua moglie Maria De Filippi ebbe per piangerlo prima di tornare ai suoi tanti impegni televisivi e alle registrazioni dei suoi programmi.

La conduttrice tornò subito anche a Uomini e Donne, dove l’atmosfera è scanzonata e ben lontana da quella di un lutto. A testimoniare cosa accadde in studio in quei giorni è una delle coppie nate proprio in quei mesi nel dating show: Lavinia Mauro e Alessio Corvino. Nel corso di un’intervista rilasciata a Fanpage, hanno infatti ricordato cosa si provava in studio nei giorni successivi alla morte di Costanzo.

Lavinia Mauro e Alessio Corvino: “Ecco cosa accadde a Uomini e Donne dopo la morte di Costanzo”

“C’era un clima totalmente diverso. – ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne – Prima di entrare in studio parlavo con Chiara, la ragazza che mi ha seguita nel programma, le dicevo ‘Dobbiamo parlare di stupidaggini con Maria che sta vivendo giorni non belli’. Come potevo? Mi sentivo una stupida. Invece ci dissero che la chiave era fare finta che non fosse successo nulla, potevamo dare forza a Maria distraendola. È una donna con un’intelligenza enorme. Gianni Sperti e Tina Cipollari contribuirono a smorzare il clima.”

Stessa reazione per Alessio, che ha aggiunto: “Ho avuto lo stesso pensiero, mi sentivo irrigidito. Abbiamo avuto conferma della professionalità di Maria De Filippi, ci ha insegnato un’altra cosa.” Oggi nessuno dei due ha però più rapporti con la conduttrice: “No, Maria no. Tanti della redazione sì, abbiamo in programma di vederci.” ha ammesso Corvino, seguito poi da Lavinia: “Maria ha mille cose da fare. Ma con la redazione siamo sempre in contatto, sono una famiglia per me.”











