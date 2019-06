Uomini e Donne/ Riccardo cercherà Ida Platano? Parla Guarnieri! (Trono Over)

Come andrà l’estate di Riccardo Guarnieri e Ida Platano? La coppia nata durante il trono over di Uomini e Donne, si è detta addio proprio in questi giorni, dopo disperati tentativi di riconciliazione. Il cavaliere, intervistato tra le pagine del Magazine ufficiale del dating show, dice la sua, affermando che la dama non avrebbe dovuto pretendere tutto e subito: “Io e lei ormai ci conosciamo e sappiamo come siamo fatti caratterialmente: prima di fare qualsiasi passo in avanti avevo bisogno dì capire se le nostre menti si sarebbero incastrate perché in passato abbiamo avuto seri problemi, ci scontravamo solamente”. Per il pugliese questa è stata una stagione particolarmente intensa: “Il bilancio tutto sommato è positivo: ho conosciuto tante nuove persone, prima di tornare in trasmissione avevo frequentato sempre e solo Ida, fino a quando la storia si è conclusa”. Successivamente Guarnieri, svela che tornando indietro, rifarebbe tutto esattamente nella stessa maniera. “Questo perché quello che succede a Uomini e Donne fondamentalmente è lo specchio di quello che succede nella vita: si ha l‘opportunità di conoscere nuove persone e questa conoscenza, queste frequentazioni, possono andare bene come possono andare male”.

Uomini e Donne, trono over: Riccardo cercherà Ida? La sua risposta

Riccardo Guarnieri, svela anche di esserci rimasto male per l’esito negativo tra lui e Ida Platano: “Mi aspettavo qualcosa di diverso”. Dopo essersi ricominciati a frequentare, nel corso delle battute finali del trono over di Uomini e Donne, proprio la dama lamentava la sua freddezza: “Io mi sono comportato in maniera coerente con quello che avevo detto in studio, ovvero che avevo intenzione di fare le cose con calma”. Secondo il cavaliere, la sua ex non avrebbe dato peso valore al fatto che lui abbia messo da parte il suo lavoro per amor suo: “Lo rifarei, questo è certo, ma per rifarlo ci deve essere serenità tra noi. Queste sono cose che si fanno quando si ha un rapporto sereno. Per amore sarei disposto anche ad andare dall’altra parte del mondo, a fare qualsiasi lavoro”. Ora che il programma si è concluso, avrà modo in qualche modo di risentire Ida? “Ho degli impegni importanti a cui non posso venire meno (…) Ida ha anche bloccato il mio numero!”, come finirà?

