Uomini e donne, Riccardo Guarnieri: che succede dopo Ida?/ Con la nuova dama..

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri torna protagonista al trono over: le anticipazioni delle registrazioni datate 8 maggio 2023

Prosegue il consuetudinario appuntamento alla corte di Uomini e donne, con le novità che vedono l’ex storico di Ida Platano, Riccardo Guarnieri, chiudere i rapporti sul nascere con la nuova dama conoscente. Così come emerge, relativamente alle riprese del dating show datate 8 maggio 2023, dalle anticipazioni fornite a cura di Lorenzo Pugnaloni attraverso la pagina Instagram Uomini e donne classico e over, Riccardo Guarnieri non riuscirebbe a voltare pagina in amore. Dopo la chiusura della lovestory con l’ex dama storica Ida Platano, al rientro in studio a Uomini e donne Riccardo Guarnieri chiude, infatti, sul nascere la sua nuova frequentazione, tra le novità che si rilevano dei partecipanti alla ricerca dell’amore in attività al trono over.

“Riccardo Guarnieri -si apprende dagli spoiler TV rilasciati online dal beninformato, sul veterano all’attivo del circuito over di Uomini e donne- è uscito a cena con una delle dame”. Insomma, a quanto pare Riccardo proverebbe ancora una volta, invano, a darsi un’altra chance in amore, alle prese con una nuova conoscenza avviata come protagonista del parterre al trono over, dove in passato appassionava la sua lovestory storica con l’ormai ex over uscente, Ida Platano, che fa ora coppia fissa con l’altro ex over Alessandro Vicinanza.

Riccardo Guarnieri tenta invano di ricominciare, dopo Ida Platano

Tuttavia, la nuova frequentazione per Riccardo Guarnieri si conclude sul nascere: “ma alla fine i due decidono di

chiudere la conoscenza, in studio hanno litigato parecchio”, é infatti il triste epilogo che si anticipa tra gli spoiler televisivi delle nuove puntate all’orizzonte di Uomini e donne, previsti in chiaro tv su Canale 5 e in streaming online su Mediaset infinity. Per saperne di più, quindi, non ci resta che continuare a seguire gli appuntamenti del dating show di Maria De Filippi, previsti dal lunedì al venerdì, in partenza alle ore 14:45 circa.

