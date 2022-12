Uomini e donne, Riccardo Guarnieri conteso tra Roberta e Gloria?/ A Natale…

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri cambia pagina dopo Ida Platano?

Può dirsi uno dei protagonisti più chiacchierati di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri, che torna a far parlare di sé per la nuova conquista al trono over, Gloria Nicoletti, e l’ex fiamma Roberta Di Padua. Si direbbe ormai archiviata per lui l’ex fiamma storica Ida Platano, nonostante il tarantino si sia palesato spesso turbato dalla frequentazione che lei ha avviato con Alessandro Vicinanza fino all’uscita della coppia ormai ufficializzata dal programma. Questo, dal momento che Riccardo ha scelto di avviare la frequentazione, al trono over, con Gloria Nicoletti, la quale si dichiara particolarmente interessata al veterano di Uomini e donne. Che sia lei la nuova pagina in amore di Riccardo, dopo Ida?

Dopo più di un incontro intimo tra i due conoscenti, Gloria non si perde d’animo rispetto al fatto che Riccardo abbia ammesso di non nutrire un forte sentimento per lei. La dama decide di uscire ancora in esterna con Riccardo Guarnieri, che in un’intervista a Uomini e donne magazine, intanto, si preannuncia conteso tra Gloria e l’altra ex presente al trono over, Roberta Di Padua, in un pensiero proiettato al Santo Natale 2022 in arrivo.

“Il regalo che mi sarebbe piaciuto ricevere è la possibilità di vivere il Natale insieme a una mia famiglia- rende noto nel suo intervento, Riccardo Guarnieri- e di trasmettere ai miei figli l’amore per questo periodo […]”. E la confessione intimista “sotto l’albero” dell’ex di Ida Platano, quindi, non lesina una menzione di Gloria Nicoletti e Roberta Di Padua, che potrebbero rivelarsi la scelta del cavaliere: “Sicuramente con Roberta Di Padua un pensiero ce lo scambieremo, e mi piacerebbe anche fare un piccolo regalo a Gloria, così come mi piacerebbe riceverlo da lei. Non so cosa le regalerò, probabilmente qualcosa di personale che rievochi in qualche modo la sua dolcezza”.

Insomma, Riccardo Guarnieri sembra voler proseguire la sua ricerca dell’amore, a Uomini e donne, dopo il triste epilogo della lovestory con Ida Platano. Chissà quale destino attende il tarantino…











