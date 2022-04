Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano è amore?/ Maria: “Balli con lei?”

Uomini e donne, Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo vicini: cosa accade dopo la rottura

Hanno appassionato il pubblico di Canale 5 con la loro frequentazione avviata a Uomini e donne, poi diventata una lovestory di dominio pubblico al trono over, vissuta tra alti e bassi fino alla recente rottura, e ora Ida Platano e Riccardo Guarnieri tornano a far parlare di sé. Il motivo? Al recente ritorno di Ida al trono over nelle vesti di single, segue in questi giorni il rientro al dating-show di Riccardo Guarnieri, che ha visto il cavaliere apparire non del tutto indifferente alla visione dell’ex storica nello studio di Uomini e donne. Non appena rivisto l’ex, Ida è esplosa in lacrime dichiarando che un amore grande come quello che l’ha vincolata a Riccardo non possa essere cancellato dal tempo, per poi concedersi insieme all’ex un ballo sulle note di Io volevo solo te di LDA (uno dei candidati alla vittoria di Amici 21). Un momento al cardiopalmo a cui segue -nella nuova puntata di Uomini e donne, del 15 aprile- un nuovo ballo, tra i due ex, che intanto scatena le reazioni più disparate dentro e fuori lo studio. Le malelingue taccerebbero Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nascondere un loro ritorno di fiamma al pubblico.

“Come mai scegli di ballare con Ida?, incalza non a caso Riccardo in puntata, la conduttrice Maria De Filippi. “Perché stavamo chiacchierando”, replica prontamente Riccardo Guarnieri, palesandosi in atteggiamenti amichevoli con l’ex Ida Platano.

Riccardo Guarnieri, quindi, non nasconde di voler tornare a parlare a Ida Platano, come ai vecchi tempi, senza scendere nei particolari delle sue intenzioni rispetto al rapporto da ricucire con l’ex. E a questo punto interviene la nuova pretendente di Riccardo al trono over, Gloria, che prende parola facendo eco alla curiosità di Maria De Filippi: “Ecco, appunto, come mai balli con Ida, Riccardo? Per curiosità…”. Riccardo Guarnieri è messo all’angolo e, poco prima di chiudere la sua frequentazione con Gloria, rivela: “Io e Ida l’ultima volta che ci siamo vista è stato qui, mi piacerebbe chiacchierare come una volta”. Ida Platano però vuole vederci più chiaro, o almeno così lascia intendere lei quando gli replica: “Io chiacchiero volentieri… ma vorrei sapere cosa vorresti dirmi“. A questo punto, interviene l’opinionista a bordo campo, Tinì Cansino, che -sulla scia delle accuse generali di chi taccia gli ex di nascondere un “ritorno di fiamma” in corso- lancia il suo monito a Ida Platano e Riccardo Guarnieri e più in generale ai nati sotto il segno della primavera: “Un momento per fare dei chiarimenti, siete due Ariete, avete qualcosa di indigesto da chiarire e che ben venga quello che deve avvenire…”. Sarà reunion tra i due ex, a Uomini e donne? Chissà…

