Uomini e donne, Riccardo Guarnieri: lacrime per Ida Platano/ É ancora innamorato?

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri e Ida Platano tornano al centro studio dopo il bacio del tarantino con Roberta Di Padua

Uomini e donne é al centro della cronaca rosa per quello che potrebbe rivelarsi un nuovo triangolo, tra Riccardo Guarnieri e le due ex Roberta Di Padua e Ida Platano, e il tarantino soffrirebbe particolarmente l’assenza della bresciana dalla sua vita. A fornire i dettagli del preannunciato triangolo é la pagina social Uomini e donne classico e over del beninformato Lorenzo Pugnaloni, riferendosi alle ultime registrazioni del dating show, datate 8 ottobre 2022. Nella giornata di sabato, chiamati al centro studio dopo lo scatto diventato virale nel web che li immortala a cena in quel di Roma, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri hanno rivelato di aver consumato un bacio alla loro ultima uscita, per poi sconfessare la possibilità di un prosieguo del loro “ritorno di fiamma”. I due ex non hanno intenzione di provare a darsi una seconda chance, in amore, con il tarantino che é appare ogni volta turbato al ricordo dell’altra ex, Ida Platano, nella sua vita.

Nelle riprese del trono over di Uomini e donne, che hanno riservato un’ospitata in studio alla coppia nata in seno al programma, Biagio Buonomo e Caterina Corradino, gli ospiti hanno raccontato della celebrazione del loro matrimonio. Complici le verità delle nozze di Biagio e Caterina e il ricordo del sogno di un matrimonio sfiorato con Ida Platano, Riccardo Guarnieri é finito a più riprese in preda alle lacrime, lasciando intendere di essere ancora innamorato dell’ex bresciana.

Riccardo Guarnieri si commuove al ricordo di Ida Platano: che succede con Roberta Di Padua?

In studio, poi, il protagonista napoletano del trono over Armando Incarnato e l’opinionista Gianni Sperti si sono detti nostalgici dell’unione di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, rilasciando belle parole sul conto dei due ex. Il che ha fatto commuovere Riccardo. Ma non é l’unico momento di commozione per il tarantino. Quando Biagio e Caterina hanno chiesto a Riccardo se fosse ancora innamorato di Ida, il tarantino ha sconfessato il sospetto generale, dopo vari tentennamenti, apparendo visibilmente provato.

E una domanda che sorge ora spontanea é: che Riccardo Guarnieri stia nascondendo un sentimento verso Ida Platano? Che succede dopo il fugace ritorno di fiamma con Roberta Di Padua?











