Uomini e donne, Riccardo Guarnieri nuovo tronista, come l’ex Ida Platano? / Lo spoiler bomba!

Uomini e donne, Veronica Ursida rilascia l’inaspettato spoiler sul ritorno di Riccardo Guarnieri

Veronica Ursida, raccontandosi in una nuova intervista esclusiva concessa dopo l’addio a Uomini e donne, attenziona il nome di Riccardo Guarnieri, come una papabile re-entry in arrivo al dating show di Maria De Filippi!

Incalzata sui quesiti dettati dalla curiosità dell’occhio pubblico, relativamente alla sua vita personale vissuta lontana dai riflettori TV di Uomini e donne, la bionda influencer attiva sui social fa sapere di sentirsi una donna cambiata, quindi maturata. In replica ai quesiti ricevuti nell’intervista concessa a Comingsoon, da ormai dama uscente dal trono over di Uomini e donne, Veronica Ursida si scaglia contro la dama competitor ai tempi della partecipazione al trono over del dating show. Quando le due si facevano battaglia tra le dame over alla ricerca del cavaliere dei sogni. Si tratta di Roberta Di Padua, che secondo Veronica Ursida avrebbe attuato una strategia mediatica del back and forth in TV, fino alla nuova uscita di scena dal programma, dettata dalla delusione per non aver ricevuto la proposta del titolo di nuovo tronista.

La sorte che é invece spettata all’altra storica over, Ida Platano. E, parlando degli over ormai lontani dalla sua vita, Veronica Ursida spoilera il nome che sarebbe il principale candidato tra i volti storici del trono over, di esperienza pluriennale alla ricerca dell’amore in tv, nonché un gradito ritorno, per il posto di neo tronista. Ossia, il tarantino Riccardo Guarnieri!

Riccardo Guarnieri si prepara per il ritorno a Uomini e donne?

Ebbene sí! Così come l’ex fiamma storica che lui conosceva a Uomini e donne, Ida Platano, Riccardo Guarnieri potrebbe rivelarsi il destinatario della proposta per la carica di tronista e accettarla, scoprendosi il nuovo erede nonché primo cavaliere uomo eletto al trono classico da ex partecipante al trono over, di Uomini e donne.

“Ultimamente ho letto anche la notizia, non so se sia vera o meno, che dovrebbe tornare Riccardo Guarnieri come tronista… Chissà”, fa sapere inaspettatamente Veronica Ursida, delle possibili trattative in corso per il dating show di Maria De Filippi in onda sulle reti TV e streaming Mediaset.

Insomma, non si escluderebbe il ritorno di Riccardo Guarnieri al format TV che lo ha reso tanto popolare e che potrebbe vedere, per la prima volta nella storia, due ex fidanzati tra i protagonisti del trono over diventare neo eletti tronisti al trono classico dedicato ai più giovani. Che Ida possa rivedere l’ex Riccardo, per la grande occasione di una ricerca d’amore condivisa? Chissà!













