Uomini e donne: Riccardo Guarnieri, rivelazione su Ida Platano/ “Relazione più intensa delle altre”

Riccardo Guarnieri parla della storia con Ida Platano a Uomini e Donne: le parole del cavaliere pugliese

La storia tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è arrivata al capolinea; la dama, dalle ultime anticipazioni, sembra aver deciso di uscire dallo studio con Alessandro Vicinanza buttandosi alle spalle il cavaliere pugliese. Nonostante i tira e molla e le accuse continue, il volto del parterre maschile ha parlato della dama di Brescia al Magazine ufficiale di Uomini e Donne.

Come riporta Coming Soon, Riccardo Guarnieri parlando di Ida dichiara: “Una relazione profonda che oggettivamente non è paragonabile per intensità e importanza a nulla di ciò che ho vissuto prima e dopo […] Ciò che mi ha fatto soffrire di più è stato il vedermi costretto ad allontanarmi da lei perché non mi sentivo capito, che poi è il motivo di tutte le nostre rotture e dei mancati riavvicinamenti più attuali”. Il cavaliere pugliese ammette che la parrucchiera bresciana sarà sempre una donna importantissima nella sua vita. Cambierà idea quando vedrà Ida uscire dal programma con Alessandro?

Riccardo Guarnieri, lite in studio con Ida Platano e Roberto Di Padua

Riccardo Guarnieri e Ida Platano sono spesso sul piede di guerra nello studio di Uomini e Donne. Dopo che il cavaliere pugliese è uscito ed ha baciato la sua ex Roberta Di Padua, Ida Platano si è infuriata. Secondo la dama, Riccardo e Roberta sono usciti per ripicca nei suoi confronti.

Riccardo Guarnieri esclama: “Non me ne fre*a niente. Ma chi ti credi di essere? Siamo usciti e siamo liberi di farlo così come siamo liberi di non vederci più. Nessuno ti ha pensato quella sera”. Ida Platano, però, è furiosa con i due e la sua reazione spaventa Alessandro Vicinanza che crede che la dama possa provare ancora qualcosa per il cavaliere pugliese. Intanto Roberta Di Padua stuzzica la parrucchiera e dichiara: “Ti bruciano i petali rossi. Ti brucia che Riccardo sia uscito da questo studio con me”.

