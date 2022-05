Uomini e donne, Riccardo Guarnieri scorda Ida Platano per Federica Aversano?/ “La trovo bellissima, il neo..”

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri si dichiara per Federica Aversano

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con la lovestory avviata insieme a Ida Platano alla corte di Uomini e donne, poi, interrotta in seguito ad una serie di alti e bassi vissuti con la bresciana dentro e fuori gli studi tv e intanto Riccardo Guarnieri torna a raccontarsi sul privato. L’occasione che ha per tornare a parlare di sé è un’intervista concessa a Uomini e donne magazine, in cui -tra le altre cose- non si risparmia sui rapporti civili ritrovati con l’ex storica Ida, della quale vorrebbe poter capire i reali sentimenti a distanza di tempo dalla loro rottura. Ma non solo. Perché nell’intervento a mezzo stampa, poi, Guarnieri ammette di subire il fascino della non scelta del tronista uscente, Matteo Ranieri.

Di chi si tratta? Si parla di Federica Aversano, la mamma single che ha avuto il piccolo Luciano da una relazione finita male e che è originaria di Caserta. “La trovo bellissima, mi piaceva molto il suo neo sul labbro e anche caratterialmente mi ha colpito: da casa percepivo tutte le sue paure e le comprendevo”, fa sapere tra le pagine del magazine di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri. Cosa ne penserà l’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri al trono classico di questa dichiarazione d’interesse del cavaliere over? Vorrà presenziare al trono over, per fare la conoscenza del fascinoso Riccardo Guarnieri, l’ex volto del trono classico?

Riccardo Guarnieri si apre sul post-rottura con Ida Platano, al magazine di Uomini e donne

Nel frattempo, proprio nel corso dell‘intervista, Riccardo Guarnieri non ha lesinato dichiarazioni sull’ex Ida Platano, ritrovata al trono over, al suo rientro a Uomini e donne. Rispetto all’atteggiamento assunto da Ida nei suoi riguardi, nei giorni che ora li vedono protagonisti al trono over di una ripresa di rapporti civili tra loro, in quanto protagonisti over di Uomini e donne, quindi il cavaliere ammette di non riuscire a comprendere cosa sia rimasto del loro vissuto di coppia in Ida. Questo, dal momento che trova che lei non si stia “aprendo”. Per tale ragione lui vorrebbe non dover commettere un paso falso nella relazione che ha ora con Ida, anche se da parte sua ora prova solo dell’affetto verso la bresciana e niente di più. Che Ida Platano sia invece ancora innamorata di lui? Al riguardo di è espressa in modo critico Tina Cipollari…

