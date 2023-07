Uomini e donne, Riccardo Guarnieri tace sulla nuova “fiamma”/ Esplode la polemica!

Uomini e donne: Riccardo Guarnieri rischia il posto di cavaliere, al trono over?

Tra i protagonisti veterani all’attivo al trono over di Uomini e donne, Riccardo Guarnieri si direbbe esposto ad alto rischio, a fronte della segnalazione web che si abbatte sul suo conto online. Stando a quanto si apprende dal gossip lanciato da Deianira Marzano via stories- sui social – il bel e aitante cavaliere Riccardo Guarnieri sarebbe stato avvistato con una misteriosa donna, nonché sospetta nuova fiamma, quando lui sarebbe confermato tra i protagonisti alla ricerca dell’amore in attività a Uomini e donne. Un pettegolezzo, quello della presunta fiamma, che potrebbe compromettere la permanenza del cavaliere al trono over di Uomini e donne, dal momento che come da regolamento del dating show condotto da Maria De Filippi non é consentito ai partecipanti alla ricerca dell’amore in TV intraprendere la conoscenza di terze persone, che non facciano parte integrante del cast dei protagonisti, oltretutto all’insaputa della produzione del programma.

Riccardo Guarnieri ha una nuova fidanzata?/ Dopo Uomini e Donne, il cavaliere pizzicato in dolce compagnia

Ma chi sia la misteriosa nuova fiamma dell’ex di Ida Platano, Riccardo Guarnieri, può dirlo solo il bel cavaliere in carne ed ossa, che a fronte del pettegolezzo che lo vedrebbe rischiare il posto di partecipante al trono over di Uomini e donne oggi sceglie di trincerarsi in un silenzio social di no-comment. Anche se, riattivatosi via Instagram, il bel cavaliere si lascia immortalare in una nuova foto, mentre sfoggia la sua perfetta forma fisica, come risultato degli allenamenti fisici in palestra e a corpo libero.

Uomini e Donne, protagonisti del Trono Over in vacanza/ L'estate di Riccardo, Roberta e Armando: video

Web diviso su Riccardo Guarnieri di Uomini e donne

Uno scatto che lo ritrae in Puglia e che é ora virale nel web e tra le annesse reazioni social oltre alle interazioni di consenso dei fan, che in particolare vedono Riccardo ricevere i complimenti per la smagliante forma fisica, non mancano gli attacchi dei detrattori, che perlopiù esortano il cavaliere a lasciare il trono over di Uomini e donne al grido di “Molla la poltrona”, data la segnalazione sul suo conto. “Per pensare troppo a te stesso,ti sei perso il meglio che la vita ti aveva dato”, si legge, poi, tra gli altri commenti a margine dello scatto. Di contro i fan difendono il beniamino: “Riccardo non ti curare di certi commenti, gente molto puerile, quando non hanno nulla da dire, attaccano, che tristezza, Riccardo sempre a testa alta per il grande uomo che sei”.

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri: il nuovo amore é una delusione?/ Lo sfogo social

Nel frattempo, inoltre, fa rumore nel web anche l’annuncio social dell’ingaggio di LDA nel cast dei partecipanti a La partita del cuore 2023…











© RIPRODUZIONE RISERVATA