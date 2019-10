Uomini e Donne/ Riccardo Guarnieri tende la mano ad Ida: “sono qui” (Trono Over)

Riccardo Guarnieri non ha ancora perso le speranze di poter riconquistare la fiducia e il cuore dell’ex fidanzata Ida Platano. Dopo aver lasciato il trono over di Uomini e Donne perchè ancora innamorato di Ida, l’ex cavaliere, sulle pagine del magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi lancia un appello all’ex fidanzata. Consapevole di essere ancora importante per Ida nonostante la paura di lei di riprovarci, Riccardo ammette che la riaccoglierebbe a braccia aperte se anche lei facesse un passo verso di lui. “È ovvio che se Ida tornasse indietro e ammettesse certe cose io sarei qui, io ad oggi ho le idee chiare: sono arrabbiato, ma basterebbe una sua telefonata. Ida ha detto proprio in un’intervista sul magazine, che agli uomini che ha avuto è mancato il coraggio. Coraggio che stavolta però è mancato a lei”, ha spiegato Guarnieri.

UOMINI E DONNE: GEMMA GALGANI EMOZIONATA, MA NON PER JEAN PIERRE

Chi non ha intenzione di lasciare il trono over senza amore è Gemma Galgani che ha cominciato la nuova stagione con le migliori intenzioni anche se, per il momento, la conoscenza con Jean Pierre non sta andando come vorrebbe la dama di Torino. In attesa di emozioni sentimentali, Gemma si lascia travolgere dalle emozioni che le ha donato la voce di Alberto Urso a cui ha dedicato un bellissimo messaggio sui social. “Grazie Alberto per le bellissime emozioni che hai trasmesso in tutti coloro che hanno assistito al tuo Concerto! Quando un artista, fa le prove con dedizione, attenzione, prova per il suo pubblico un grande rispetto! Torino ti ha accolto con “standing ovation” meritatissimo! Felice per aver conosciuto la tua meravigliosa famiglia e l’abbraccio di una mamma è unico”, ha scritto Gemma. E chissà se al concerto c’era anche Jean Pierre che la Galgani spera di conquistar…





