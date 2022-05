Uomini e donne, Riccardo Guarnieri volta pagina dopo Ida Platano?/ Avvistato con…

Uomini e donne, spunta una segnalazione sull’ex di Ida Platano, Riccardo Guarnieri

Hanno appassionato i telespettatori di Canale 5 avviando la loro lovestory al trono over di Uomini e donne, vivendosi tra continui alti e bassi dentro e fuori lo studio tv del dating-show fino al recente naufragio e gli addii al piccolo schermo e ora Riccardo Guarnieri e Ida Platano riaccendono le speranze dei fan in un loro ritorno di fiamma. Il rientro dei due personaggi tv alla corte di Maria De Filippi farebbe pensare a molti, infatti, che tra i due possa riaccendersi la fiamma dell’amore, ma le speranze in una loro “reunion” potrebbero spegnersi sul nascere dal momento che il cavaliere è stato avvistato in dolce compagnia con un’altra donna, che non è Ida Platano.

Nel dettaglio, secondo una segnalazione compromettente per il cavaliere del trono over di Uomini e donne, Riccardo è stato avvistato in dolce compagnia con una ragazza mora, chiaramente fuori dallo studio tv del format sui sentimenti di Canale 5. Che la testimonianza in questione possa segnare una nuova uscita di scena di Riccardo dal dating-show di Canale 5? La redazione del format prodotto e condotto da Maria De Filippi potrebbe volerci vedere chiaro sulla conoscenza presunta che l’ex di Ida Platano potrebbe aver avviato lontano dai riflettori.

Riccardo Guarnieri verso l’addio a Uomini e donne? L’accusa velata dell’esperta di gossip

Secondo la testimonianza inaspettata rilasciata a mezzo social da Deianira Marzano, Riccardo Guarnieri è stato immortalato insieme alla sua presunta neo fiamma mora mentre i due si trovavano a Castellaneta, in provincia di Trento, dove lui sarebbe stato visto passeggiare in atteggiamenti complici e mano nella mano con la ragazza e sospetta fiamma gemella. Ma non è tutto. Riccardo ha inoltre concesso alla ragazza una foto in formato selfie e la condivisione social dell’accaduto termina con un messaggio rilasciato dalla beninformata che sa di affondo ai danni di Riccardo Guarnieri, tacciato di essere a Uomini e donne solo per visibilità e business: “Ma Riccardo se esce con altre donne, che bisogno di andare in trasmissione, per trovare cosa? Gli sponsor su Instagram”.

Che Riccardo Guarnieri possa, presto, vedersi costretto a lasciare lo studio del format sulla ricerca dell’amore in tv?











