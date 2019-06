Uomini e Donne/ Riccardo “lancia” messaggi confusi a Ida? (Trono Over)

Dopo la fine della relazione con Ida Platano, per Riccardo Guarnieri ricominciare non è stato affatto facile. Il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, proprio in questi giorni si è sfogato sui social, raccontando le sue emozioni dopo la rottura. Il pugliese, ha deciso di postare un messaggio accompagnandolo da uno scatto. “Due cose ci salvano nella vita: amare e ridere. Se ne avete una va bene. Se le avete tutte e due siete invincibili”, ha scritto. Per moltissimi le sue parole, sono assolutamente rivolte alla sua ex fidanzata. E se alcuni follower gli suggeriscono di andarsi a riprendere la sua dolce metà, c’è anche qualcuno che critica l’ex dama. “Ma il fascino di Riccardo… merita di più di 2 ossa di donna con contorno di rompimento di *** ! Speriamo di rivederti a settembre sul trono overdose, almeno ci rifacciamo gli occhi”. “Nulla da aggiungere,vi stiamo aspettando”, lo incoraggia invece qualcun altro.

Uomini e Donne, i messaggi confusi di Riccardo Guarnieri

Il messaggio di Riccardo Guarnieri è dedicato ad Ida Platano? Per molti il cavaliere del trono over di Uomini e Donne, avrebbe qualche ripensamento dopo avere sentito la mancanza della sua dolce metà. “Riccardo queste due cose tu le hai sempre avute, devi solo saperle cogliere con la persona che ami, Ida”, “Vai da lei”, continuano i fan sotto il suo post. Alcuni giorni addietro, lo stesso Riccardo aveva però scritto: “Una cosa che ho imparato col tempo è che non bisogna perderlo”, per poi “pentirsene” e rilanciare: “Tutto passa, ma niente va via del tutto”. E mentre Guarnieri confonde le idee di tutti, Ida posta uno scatto spaparanzata al sole, scrivendo: “Che sensibilità per il sole. Arrossire tutte le sere al momento di tramontare”. Staremo a vedere come si evolveranno le prossime settimane e se le cose tra Riccardo e Ida potranno proseguire per il meglio o se di contro, per avere delle ulteriori news, bisognerà attendere l’inizio della prossima stagione del trono over.

© RIPRODUZIONE RISERVATA