Uomini e donne, Riccardo non scorda l’ex Ida?/ Piovono accuse

Uomini e donne, Riccardo Guarnieri preso di mira da Tina Cipollari

In data odierna 5 maggio 2022 su Canale 5, va in onda la nuova puntata di Uomini e donne, che come accade abitualmente dà spazio ai protagonisti del trono classico e il trono over. Tra quest’ultimi Riccardo Guarnieri torna al centro studio, dopo aver fatto parlare di sé per aver recuperato i rapporti civili con l’ex fidanzata storica, Ida Platano, ritrovata al trono over. Non a caso circolano incessanti e incontrastate da giorni le voci nel web che vedrebbero Riccardo e Ida possibili protagonisti di un papabile ritorno di fiamma al trono over. E come anticipato della nuova puntata da Uomini e donne classico e over, al trono over Riccardo sceglie di chiudere la conoscenza avviata al dating-show con la dama Maria Grazia. Una svolta che l’opinionista Tina Cipollari contesta a gran voce, accusando Riccardo di non aver dimenticato Ida Platano, assente in puntata. E’ previsto, non a caso, al centro studio uno screzio di fuoco tra l’opinionista Tina e il cavaliere Riccardo, che potrebbe non reggere il peso delle ennesime accuse.

Luca Salatino si assenta, spazio a Veronica Rimondi a Uomini e donne

Nel rinnovato appuntamento tv di Uomini e donne, viene inoltre dato spazio ai protagonisti del trono classico, in primis Veronica Rimondi. Complice l’assenza in studio del tronista Luca Salatino, la tronista ha tempo di discutere animatamente con il pretendente Matteo, che non vede di buon occhio il fatto di essere stato lasciato a casa a beneficio dell’altro pretendente Andrea, portato in esterna dalla giovane. Veronica stigmatizza l’atteggiamento di Matteo, ritenendolo fuori dalle righe, dal momento che il programma le consente di gestire più frequentazioni in parallelo . E quando i toni si accendono Maria De Filippi interviene per placare gli animi bollenti.

