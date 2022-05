Uomini e donne, Riccardo ripensa alle nozze mancate con Ida/ Commozione in studio e..

Uomini e donne, le registrazioni dell’11 maggio 2022: Ida Platano e Riccardo Guarnieri piangono al ricordo della loro lovestory

Prosegue l’appuntamento consuetudinario con le registrazioni di Uomini e donne, le cui ultime riprese si tengono in data 11 maggio 2022, e riservano ai telespettatori delle importanti novità, in primis per ciò che concerne gli ex storici Ida Platano e Riccardo Guarnieri. Dopo aver ritrovato i rapporti civili con l’ex fiamma Ida, Riccardo decide di dare un’altra chance alla pretendente Gloria in studio, chiedendole di uscire in esterna, ma lei rifiuta l’invito. Lui ammette di provare ancora interesse verso di lei, ma Gloria rimarca di non voler proseguire oltremodo la loro conoscenza, dal momento che si sente più attratta da Fabio, l’altro cavaliere del parterre del trono over di Uomini e donne. Ed è a questo punto che interviene Ida Platano, la quale si dichiara delusa dal fatto che Riccardo non la saluti più. Di tutta risposta l’ex storico dichiara di non salutarla, per non creare fraintendimenti tra loro. Poi accade l’impensabile. Durante l’esterna del trono classico registratasi tra Veronica e Andrea, Riccardo esplode in lacrime. Il motivo? La canzone in sottofondo Fai rumore di Diodato gli ricorda la proposta di matrimonio avanzata ad Ida, in passato. E i due ex ritrovano al centro studio, visibilmente commossi, nel sostenersi a vicenda rispetto al dolore provato per il loro amore naufragato, di cui restano solo dei ricordi indelebili.

Riccardo e Ida ancora vicini: cosa succede a Uomini e donne?

I due ex si ritrovano ancora una volta a ballare insieme a Uomini e donne e sono commossi. Ida Platano sceglie quindi di chiudere la frequentazione avviata con il pretendente Marco e spiega di aver sussurrato all’orecchio di Riccardo Guarnieri, il suo storico ex, “Non è mai troppo tardi…”. Che i due vogliano riprovarci, per convolare a nozze, come avrebbero voluto fare in passato? Riccardo non dà una risposta a Ida e la Platano lascia lo studio. A rincorrerla dietro le quinte è proprio il cavaliere, ma una volta ritrovatisi soli i due ex finiscono ancora una volta a battibeccare. A questo punto intervengono la conduttrice Maria De Filippi e il cavaliere Armando Incarnato, che, incalzando Riccardo Guarnieri sulle mancate risposte date ad Ida Platano, deducono che tra i due ex ci siano delle questioni mai risolte per orgoglio. Ma alla fine Riccardo fa il primo passo verso Ida, chiedendole di uscire in esterna, a cena. Lei accetta volentieri… Cosa accadrà?

